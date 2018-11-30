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30.11.2018 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургский полицейский спас мужчину из горящей машины

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге прапорщик внутренней службы Павел Киселев, рискуя жизнью, спас пострадавшего в автокатастрофе из горящей машины, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП произошло на глазах у полицейского. На дамбе к городу Кронштадту автомобиль Ford при перестроении врезался в ограждение. Машина сразу же загорелась.

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Киселев бросился к автомобилю и вытащил оттуда водителя. Мужчина, находившийся за рулем, в момент удара потерял сознание. Одежда на нем загорелась.

Пока прапорщик Киселев спасал водителя, следователь ГСУ МВД России Екатерина Александрова, которая ехала с полицейским на служебной машине и также стала свидетелем ДТП, остановила проезжавшую мимо карету "скорой". Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Впоследствии врачи сообщили, что если бы водителя вовремя не вытащили из машины и не госпитализировали, он мог бы погибнуть.

В петербургском главке уже заявили, что прапорщик Киселев будет поощрен. О нем известно, что он работает водителем-полицейским автохозяйства ЦхиСО МВД России. Полицейский не в первый раз совершает отважные поступки. Так, в прошлом году он спас из Невы мужчину. Киселев бросился за ним в воду и смог вытащить на берег.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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