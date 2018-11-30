Три российских военных спутника вывели на орбиту

Три военных российских спутника вывели на расчетную орбиту в пятницу. Им уже присвоили порядковые номера.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России. Спутники запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Ракета-носитель легкого класса "Рокот" стартовала в 05.27 по московскому времени. Примерно через два часа после старта спутники вышли на орбиту.

Кстати, это уже второй запуск аппаратов в нынешнем году с космодрома Плесецк. Первый был в апреле. А вообще с 2000 года отсюда запустили 29 ракет и вывели на орбиту порядка 70 аппаратов различного назначения.

Связь с аппаратами, запущенными 30 ноября, установлена и поддерживается. Все бортовые системы действуют нормально. Спутникам присвоены порядковые номера "Космос-2530", "Космос-2531", "Космос-2532".

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Производится в Центре имени М.В. Хруничева.