В Петербурге внедрят автоматизированную систему подбора персонала

Центр занятости населения Санкт-Петербурга разрабатывает уникальную систему по подбору кадров. В ее основе лежит модель компетенций и навыков, которыми должен владеть специалист, претендующий на ту или иную вакансию. Новый принцип позволит работодателям и соискателям быстрее находить друг друга. Проект системы был презентован на ярмарке вакансий "Труд и занятость", которая прошла в "Экспофоруме".

- Сейчас можно с уверенностью говорить о появлении квантового рынка труда, когда все участники настолько меняют свою форму, что это не вписывается в существующую систему. Появляются новые формы занятости, меняется место человека в процессе труда. И важнейшую роль в новых условиях приобретает система подбора персонала, а она пока сводится к тому, что работодатели заходят на сайт, распечатывают сотню резюме и выбирают по ним подходящих кандидатов, - обрисовывает ситуацию председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

По словам Дмитрия Чернейко, сейчас в городе нет работодателей с гигантскими штатами, как это было в годы СССР, когда на предприятиях трудились по 40-50 тысяч человек. Во всем пятимиллионном Петербурге около трех тысяч предприятий, в штате которых больше тысячи сотрудников.

Соответственно, в относительно небольших компаниях просто неоткуда взяться большим кадровым отделам, которые могли бы мониторить рынок труда и находить кандидатов, которые их полностью устраивают.

Ситуация осложняется еще и тем, что между реальными потребностями работодателей и учебными программами существует разрыв, соответственно, во многих компаниях уже привыкли к тому, что сотрудников, особенно если речь идет о вчерашних студентах, необходимо доучивать. Предприятия готовы к этому, но рассчитывают, что сотрудник, в которого они вложат силы и средства, останется после обучения на предприятии и будет работать эффективно. А значит, поиск кандидатов на вакансию становится еще более ответственным.

По словам и. о. директора Института передовых производственных технологий СпбПУ Петра Великого Сергея Салкуцана, в системе образования стараются преодолеть разрыв между предприятием и вузами, тем не менее далеко не у всех студентов пока есть понимание того, а что же такое компетенции. Хотя именно компетенции, а не оценки по предметам будут интересовать их работодателей через несколько лет.

Начальник отдела развития информационных систем и технологий Центра занятости населения Санкт-Петербурга Кирилл Шендера говорит, что проблема с пониманием компетенций есть и у взрослых соискателей, и даже у некоторых кадровиков. А ведь именно на основе компетенций пишутся профстандарты, где указываются четкие требования к тому, что входит в обязанности специалиста в той или иной области.

Когда работодатель и соискатель встречаются лично, как правило, проблем нет, стороны быстро выясняют, подходят ли они друг другу. Но личная встреча - это второй этап, на первом работодатель ищет подходящего сотрудника, руководствуясь исключительно резюме. Кирилл Шендера подчеркивает: подавляющее большинство соискателей, которые обращаются в районные агентства занятости населения, не умеют составлять резюме, не указывают опыт работы, разряд, специализацию. А это особенно важно для соискателей в таких массовых профессиях как повар. Поваров на рынке труда много, и предприятия общепита постоянно проводят набор. И работодатель, просмотрев сотни резюме, понятия не имеет, что за люди их написали, что соискатели умеют лучше всего: готовить шаверму в уличном кафе или варить борщ для столовой. Причем сами предприятия тоже зачастую ограничиваются в описаниях вакансий лишь графиком работы, не указывая компетенции. Все это приводит к тому, что не те соискатели приходят не к тем работодателям. Страдают от этого обе стороны. Хороший специалист месяцами не может найти подходящее место, а компания работает в условиях кадрового дефицита. Чтобы решить эту проблему, сейчас Центром занятости населения разрабатывается автоматизированная система, которая позволит работодателю находить наиболее подходящие резюме от соискателя. Соответственно, и соискатель будет получать в выборке те вакансии, которые соответствуют его навыкам и требованиям к рабочему месту.

Организовать живую встречу работодателя и соискателя позволяют ярмарки вакансий. В рамках мероприятия "Труд и занятость" более 250 крупнейших работодателей города представили вакансии в сферах производства, информационных технологий, здравоохранения, государственной службы, строительства, финансов. От работодателей на ярмарке присутствовали представители кадровых служб. Конечно, по итогам личных встреч трудовые договоры не заключались, но соискатели могли пообщаться с сотрудниками компаний, выяснить все условия и договориться о следующем собеседовании уже на территории работодателя.

На ярмарке действовали интерактивные зоны, посвященные автоматизации подбора персонала, развитию человеческого капитала, новым карьерным возможностям для людей старшего возраста. На отдельной площадке сотрудники Службы занятости населения помогали соискателям составить резюме, найти подходящие предложения в банке вакансий. Большой интерес у посетителей вызвала интерактивная зона "Создай свой бизнес". Весь день на площадке выступали успешные предприниматели и бизнес-тренеры, которые рассказывали, как открыть свое дело.

Учредитель и директор агентства "Бизнес Прорыв" Максим Шишкин говорит, что для предпринимателей кадровый вопрос является ключевым. Стартаперы часто совершают много ошибок, применяя те же самые принципы по набору персонала, что используются в крупных компаниях, которые давно работают на рынке. Кроме того, многие предприниматели, еще толком не открывшись, нанимают людей в расчете, что они сами продумают концепцию, построят и отладят всю работу, не учитывая, что наемный сотрудник выполняет работу в границах обозначенных обязанностей. Другие предприниматели, наоборот, берут на себя все бизнес-процессы и погружаются в них настолько, что не могут выплыть. Эксперт утверждает: сам предприниматель должен брать на себя функции скорее организационные, он должен построить систему, чтобы наемные сотрудники, выполняя прописанные работодателем обязанности, могли обеспечивать компании рост. Только те, кому это удается, могут рассчитывать на успех.