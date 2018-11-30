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30.11.2018 09:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутат Госдумы от Крыма оценил перспективу закрытия Босфора

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что у Турции нет оснований для закрытия пролива Босфор по требованию Украины. Об этом он сообщил РИА Новости.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
В Крыму арестованы все моряки с задержанных украинских кораблей

По мнению Шеремета, у руководства Турции стоят здравомыслящие политики, которые не станут обострять международную обстановку в угоду страны, устроившей провокацию в Керченском проливе.

- Оснований для закрытия Босфорского пролива нет, - сказал депутат. - Он может быть закрыт только в случае войны, а Россия та страна, которая никогда ни на кого не нападала и которая высоко ценит мир.

В Турции понимают, отметил Шеремет, что очередной виток нагнетания истерии со стороны официального Киева продиктован желанием президента Украины Петра Порошенко любой ценой задержаться у власти. Анкара, считает депутат, не пойдет на поводу интриг Порошенко.

Напомним, 25 ноября три судна украинских ВМСУ, два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу", грубо нарушили государственную границу РФ. В результате инцидента все три корабля были задержаны и отбуксированы в керченский порт.

После этой провокации командующий ВМС Украины Игорь Воронченко во время 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности заявил, что Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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