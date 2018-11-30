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30.11.2018 10:05
Рубрика: Власть
Проект: Армия

Дивизион "Панцирь-С" усилил систему ПВО в Крыму

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Защиту воздушного пространства в Крыму усилили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", которые поступают по программе перевооружения.

По сообщению пресс-службы Южного военного округа, ЗРПК "Панцирь-С" поступили на вооружение дислоцированных в Крыму зенитно-ракетных подразделений ЮВО в октябре 2018 года.

Фото: Крымова Юлия/РГ
Дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму у границы с Украиной

Личный состав войск противовоздушной обороны прошел обучение на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Зенитчики выполнили боевые стрельбы из комплексов "Панцирь-С", отразив удары тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия условного противника. В общей сложности было поражено около 50 воздушных мишеней, имитировавших пикирующие и маневрирующие воздушные цели в условиях радиопомех, отметили в военном ведомстве.

Накануне в Крыму заступил на боевое дежурство четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Он базируется в Джанкое и держит под защитой северную часть полуострова и границу с Украиной.

Справка "РГ"

На вооружении ЗРПК "Панцирь-С" находятся две 30-миллиметровые пушки, каждая из которых может делать 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет. ЗРПК обнаруживает приближающиеся цели с расстояния более 35 километров. Комплекс не имеет аналогов в мире.

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