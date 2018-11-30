Глава Крыма принял отставку министра экономики и ее первого зама

Глава Крыма Сергей Аксенов согласовал отставку с поста министра экономического развития региона Натальи Чабан. Об этом говорится в указе руководителя Крыма.

"Принять отставку Чабан Натальи Николаевны по собственному желанию и освободить ее от государственной должности Республики Крым - министра экономического развития РК 30 ноября 2018 года согласно поданному заявлению", - сказано в документе.

На этом посту Чабан проработала чуть менее двух лет. В должности министра ее утвердили 27 декабря 2017 года.

Одновременно Аксенов принял отставку первого заместителя министра экономического развития Крыма Андрея Кулика. Он уволен с 3 декабря по собственному желанию. На своей должности Кулик трудился с мая 2018 года.

Мотивы такого шага ни сами бывшие чиновники, ни глава Крыма не объяснили. Частая смена кадрового состава - не редкость в региональном правительстве. В сентябре уволился по собственному желанию министр транспорта Крыма Юрий Овсянников, проработавший в этом качестве около четырех месяцев.