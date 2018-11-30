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30.11.2018 18:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Губернатор ветировал бюджет Севастополя 2019-2021 годов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Губернатор Севастополя наложил вето на бюджет Севастополя 2019-21 годов, принятый Заксобранием во втором чтении 20 ноября.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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- При рассмотрении бюджета были допущены нарушения, из-за которых он не может быть подписан, - заявил Овсянников сегодня на внеочередном заседании городского правительства.

Трехлетний бюджет Севастополя был принят с поправками, которые не устроили исполнительную власть. В частности, депутаты ЗС Вячеслав Аксенов и Александр Кулагин ко второму чтению внесли поправку, которая ограничила полномочия правительства Севастополя самостоятельно перераспределять средства бюджета без внесения изменений в закон. Утвердили поправку депутата Татьяны Щербаковой, которая предложила исключить необоснованные статьи расходов и направить освободившиеся 122 миллиона рублей на ремонт детсадов и школ. При этом парламентарии отклонили все поправки, подготовленные правительством города.

Сложность в том, что губернаторское вето может привести к тому, что Севастополь начнет 2019 год без утвержденного закона о бюджете. На поиск компромиссов и утверждение главного финансового документа уже не осталось времени.

Поэтому Овсянников намерен одновременно с вето внести в ЗС свои предложения к бюджету. Он согласился оставить все принятые депутатами поправки, в том числе ограничение полномочий правительства, но исключить 122 миллиона рублей на ремонты учреждений образования - они уже предусмотрены в программе сотрудничества с Москвой.

Кроме этого, губернатор предлагает вернуть поправки, подготовленные правительством. Они касаются газификации, водоснабжения, переселения из аварийного жилья, предоставления квартир детям-сиротам, грантов начинающим предпринимателям, организации выборов в 2019 году, финансирования Севастопольской телерадиокомпании.

Также необходимо увеличить параметры бюджета за счет дополнительных 1,6 миллиарда рублей, которые выделяются Севастополю в 2019 году из федерального бюджета. Это средства на безопасность дорог, оказание высокотехнологичной медпомощи, соцподдержку молодых семей.

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В итоге доходы бюджета Севастополя в 2019 году составят 46,1 миллиарда рублей, в 2020 - 55,5 миллиарда, в 21 - 35,8 миллиарда. Расходы - 47,7 миллиарда, 57 миллиардов и 38,8 миллиарда соответственно.

- Законодательно существует четыре выхода из ситуации, - пояснил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев. - Депутаты могут согласиться с отклонением закона, но город жить без бюджета не может. Могут преодолеть вето, но в сложившейся ситуации это недостижимо. Создать согласительную комиссию, однако ее работа займет длительное время. Четвертая возможность предоставлена законом 185-ЗС "О правовых актах города Севастополя", и мы ее используем впервые - это ветирование с внесением изменений к отклоненному законопроекту. Законопроект будет фактически представлен к третьему чтению с предложениями губернатора.

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