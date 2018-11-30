Из-за шторма Керченский пролив закрыли для судоходства

Движение судов в Керченском проливе остановлено с вечера 28 ноября. Остановка вызвана ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

- По Керчь-Еникальскому каналу судоходство прекращено с двадцать восьмого ноября с 20.00 по погодным условиям: ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду, выпущены штормовые предупреждения для Керченского пролива и для Азовского моря, - говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия сохраняются. По прогнозам проводка кораблей может возобновиться вечером в субботу или даже утром воскресенья. По данным метеорологов, сохраняется угроза обледенения кораблей. По данным Крымского гидрометеоцетра, в субботу 1 декабря в районе Керченского пролива ожидается ветер: ночью восточный 12-17 метров в секунду, а днем восточный с переходом во второй половине дня к западному с порывами до 14 метров в секунду.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что 35 украинских судов не могут пройти Керченский пролив. Чиновник обвинил Россию в блокировании принадлежащих Украине портов Бердянск и Мариуполь. Однако компетентные источники в службе морского сообщения Крыма подтвердили "РГ" информацию о том, что движение в проливе осуществляется по фактической погоде. Ни для кого нет никаких исключений или привилегий.