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30.11.2018 15:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крымский санаторий "Ливадия" купила компания известного бизнесмена

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

Имущество санатория "Ливадия" в Крыму продано за 509,6 миллионов рублей компании "Курорт Ливадия". Об этом сообщается на сайте аукциона.

Власти Крыма сохранят исторические объекты при продаже "Ливадии"

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым изначально выставила "Ливадию" на торги за 396,5 миллиона рублей. В аукционе приняли участие две компании: АО "Санаторий Ливадия" и ООО "Курорт Ливадия". Обе фирмы зарегистрированы в крымской столице. При этом первая - только 10 сентября 2018 года.

Победитель торгов ООО "Курорт Ливадия" зарегистрирована в Симферополе в феврале 2016 года. Уставной фонд 10 тысяч рублей, директор - Алексей Варфоломеев, учредителями являются ООО "Пегас" (доля 1 процент) и ООО "Царьград" (99 процентов). Последнее на 99 процентов принадлежит известному российскому бизнесмену Константину Малофееву.

Напомним, проданные корпуса санатория расположены на базе бывшей летней резиденции царской семьи Романовых в окружении 40 гектаров парка. Общая площадь капстроений - 15,6 тысячи "квадратов". В их числе - объекты культурного наследия республиканского значения "Дом свитский, ХIХ век", "Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века", "Малый служебный дом, начало ХХ века". Власти заверяют, что они не пострадают, а будут сохранены и реставрированы.

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