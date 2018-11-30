Крымский санаторий "Ливадия" купила компания известного бизнесмена

Имущество санатория "Ливадия" в Крыму продано за 509,6 миллионов рублей компании "Курорт Ливадия". Об этом сообщается на сайте аукциона.

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым изначально выставила "Ливадию" на торги за 396,5 миллиона рублей. В аукционе приняли участие две компании: АО "Санаторий Ливадия" и ООО "Курорт Ливадия". Обе фирмы зарегистрированы в крымской столице. При этом первая - только 10 сентября 2018 года.

Победитель торгов ООО "Курорт Ливадия" зарегистрирована в Симферополе в феврале 2016 года. Уставной фонд 10 тысяч рублей, директор - Алексей Варфоломеев, учредителями являются ООО "Пегас" (доля 1 процент) и ООО "Царьград" (99 процентов). Последнее на 99 процентов принадлежит известному российскому бизнесмену Константину Малофееву.



Напомним, проданные корпуса санатория расположены на базе бывшей летней резиденции царской семьи Романовых в окружении 40 гектаров парка. Общая площадь капстроений - 15,6 тысячи "квадратов". В их числе - объекты культурного наследия республиканского значения "Дом свитский, ХIХ век", "Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века", "Малый служебный дом, начало ХХ века". Власти заверяют, что они не пострадают, а будут сохранены и реставрированы.