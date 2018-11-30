Москва инвестирует в Севастополь 22 млрд рублей за три года

Правительство Москвы инвестирует в развитие социальной сферы и городской среды Севастополя 22 миллиарда рублей в течение 2019-2021 годов. Об этом заявил сегодня на заседании правительства Севастополя губернатор Дмитрий Овсянников.

- Подписано соглашение о сотрудничестве между субъектами, в рамках которого Москва окажет Севастополю финансовую, организационную, методическую помощь, - сообщил Овсянников. - Средства в основном будут направлены на ремонт объектов образования и здравоохранения. Также большой акцент сделан на развитие городской среды, в том числе впервые запустим в Севастополе программу ремонта подъездов - около 600 в год. Благодаря помощи Москвы сможем в несколько раз увеличить объемы работ по замене уличного освещения, благоустройству улиц и парков.

Овсянников добавил, что документы о сотрудничестве готовились полгода, в октябре мэр Москвы Сергей Собянин посетил Севастополь и осмотрел объекты, которые получат поддержку столицы, а 22 ноября на заседании Госсовета РФ в Ялте соглашение было подписано.

В развитие образования Севастополя будет вложено 3,9 миллиарда рублей. Планируется провести капитальный ремонт в 145 объектах образования, закупить оборудование для восьми детсадов, переданных Севастополю Минобороны России, а также 11 новых школ и 14 дошкольных учреждений.

На здравоохранение направят 4,5 миллиарда рублей, которые пойдут на капремонт 16 медучреждений и покупку 1093 единиц медоборудования. На капремонты объектов спорта, культуры и туризма, в том числе поддержку городских фестивалей и праздничных мероприятий, - два миллиарда рублей.

Запланированы ремонты подъездов в многоэтажках, замена лифтов, газификация, благоустройство дворов на 3,3 миллиарда рублей; ремонт подпорных стен, лестниц, пешеходных дорожек, инженерных сетей, реконструкция парков и скверов на 3,6 миллиарда рублей; а также капремонт дорог и покупка дорожной техники на 3,1 миллиарда рублей.

Первый транш из бюджета Москвы на сумму около шести миллиардов рублей Севастополь получит уже в этом году, власти города планируют в декабре начать закупочные процедуры, чтобы все объекты, запланированные на 2019 год, сдать в срок.