СК нашел предполагаемого заказчика убийства 12-летней давности

Следователи задержали двух мужчин, которые подозреваются в заказе и организации тройного убийства, совершенного в 2006 году в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, задержанные причастны к заказному убийству трех человек, а также попытке убийства еще двоих. Как уточнили в ведомстве, в 2006 году у одного из задержанных возник спор с бывшей женой по поводу прав собственности на земельный участок и постройки в поселке Дагомысе. Желая завладеть имуществом, мужчина решил убить экс-супругу, для чего за деньги предложил двоим знакомым организовать покушение. Они согласились и нашли исполнителя убийства, передали ему фотографию жертвы, деньги и пистолет. Тот в свою очередь также за вознаграждение предложил своему знакомому стать соучастником расправы, а также убить всех, кто окажется в доме.

Перед покушением один из убийц снял комнату в гостинице, которой владела потерпевшая. Днем 9 октября 2006 года женщину заманили в арендуемую комнату и начали душить. Потерпевшая потеряла сознание, из-за чего убийца решил, что та скончалась. В это время второй киллер застрелил мать женщины, дочь от первого брака и рабочего, которые находились на первом этаже гостиницы. Кроме того, совершил покушение на отца потерпевшей. Экс-супруга заказчика выжила.

Исполнителей задержали и осудили еще в 2007 году. Один из них приговорен к пожизненному заключению, второй получил 22 года колонии. Предполагаемый заказчик и один из организаторов тройного убийства задержан в ходе расследования. Суд уже избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение.