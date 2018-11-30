В центре Керчи загорелся мебельный склад

В центре Керчи на улице Еременко загорелся мебельный склад у торгового центра "Новая площадь". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

По данным МЧС, площадь пожара достигла более 250 квадратных метров, наблюдается плотное задымление. Это может быть результатом горения пластиковых деталей, использующихся при производстве мебели. На прилегающих к месту пожара улицах образовались пробки. В ТЦ "Новая площадь" не пускают покупателей.

По данным МЧС, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 29 человек и восемь единиц техники. Они борются с огнем уже более двух часов.