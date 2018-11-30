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30.11.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован бывший замгубернатора Курганской области

Текст: Валентина Пичурина
Фото: Анна Макарова/РГ Фото: Анна Макарова/РГ
Фото: Анна Макарова/РГ

Курганский городской суд сегодня заключил под стражу на два месяца бывшего заместителя губернатора - директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Романа Ванюкова, которого обвиняют в получении крупной взятки.

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По версии следствия, в 2018 году Ванюков через посредника получил от директора коммерческой организации, занимающийся капитальным строительством автомобильной дороги на территории области, более трех миллионов рублей в качестве взятки. Это была лишь часть незаконного денежного вознаграждение, а общая сумма его составляла свыше 26 миллионов рублей. Как полагает следствие, взятку бывший высокопоставленный чиновник получил за своевременную оплату выполненных работ и общее покровительство.

Силовики провели по месту жительства Ванюкова, посредника и взяткодателя, а также их родственников в Кургане и Челябинске и трех районах Зауралья одновременно более десяти обысков. Кроме того, обыски проведены в офисах нескольких коммерческих организациях. В результате изъяты значительные суммы , а также предметы и документы, имеющие значение по делу.

Обвиняемый и его защитник просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, готовы были внести залог. Как заявил Роман Ванюков, он сам готов разобраться в ситуации и оказать всяческое содействие следствию. Однако суд поддержал ходатайство следствия и отправил экс-чиновника в СИЗО до 28 января 2019 года.

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Экс-замгубернатора задержали 29 ноября, в тот же день ему предъявили обвинение. Санкция статьи, которую ему инкриминируют, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что Роман Ванюков с марта 2017 года являлся заместителем губернатора - директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. В ноябре 2018 года ушнл в отставку по собственному желанию.

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