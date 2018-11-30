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30.11.2018 14:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зачет за безвозмездность

Корреспондент "РГ" выяснил, из чего состоит работа волонтеров
Текст: Юлия Мякишева
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
2018-й объявлен в России Годом добровольца. На сайте центра "Волонтеры Урала" зарегистрировано 17 тысяч пользователей. Четыре тысячи из них присоединились к сообществу только за последние 12 месяцев.
Фото: Татьяна Андреева/РГ На крупных мероприятиях волонтеры часто не только помогают посетителям, но и развлекают их. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На крупных мероприятиях волонтеры часто не только помогают посетителям, но и развлекают их. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Цифра говорит сама за себя: интерес к волонтерству среди уральцев растет. А судя по Доске почета на том же сайте, результатам рейтинга из пяти лучших волонтеров каждого месяца, за безвозмездную работу намного чаще других берутся студенты и школьники. Корреспондент "РГ" побывала на мероприятии, организованном с помощью волонтеров, и узнала, как они работают.

С Полиной Найденовой мы встретились на Кубке России по тхэквондо, который проходил в Екатеринбурге в начале ноября. На общение отводилось ровно полчаса, больше никак: волонтеры все время должны проводить на площадке и быть готовыми помочь организаторам.

Фото: Илья Сергеев/РГ
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Полине 16 лет, она учится в школе. Волонтером стала год назад, почти случайно: пройти собеседование для помощи в организации Дня физкультурника ее уговорила подруга, которая в последний момент участвовать отказалась. А Полина решилась и не пожалела - за год в качестве добровольца она побывала на тридцати мероприятиях. Бонусом к каждому - официальный "прогул" уроков, отличная униформа и возможность поднатореть в своем главном увлечении - фотографии.

На соревнования волонтеры приезжают пораньше, чтобы прослушать инструктаж от организаторов и расставить указатели. После этого начинается работа, которую каждый себе выбрал сам. В первый день Полина вместе с пятью другими волонтерами регистрировала участников: распечатывала и выдавала бейджи спортсменам, тренерам и судьям. Оставшиеся два дня выполняла роль помощника организатора.

- Такие соревнования проходят без зрителей, это мне нравится больше всего, потому что выпадает редкий шанс увидеть выступления и подготовку к ним. Кроме того, я не просто наблюдаю, а активно участвую в действии, - говорит школьница.

Трудится Полина много: на мероприятии она с восьми утра и практически до вечера, причем последний час уходит на то, чтобы подвести итоги дня. Столько работать, конечно, необязательно. Как рассказали в волонтерском центре, время смены варьируется от двух до 12 часов - все зависит от функционала, который должен выполнить человек, и самого мероприятия. Почти всегда добровольцев обеспечивают бесплатным питанием. Чуть реже организуют трансфер. Впрочем, условия работы указывают в объявлении о наборе волонтеров.

Фото: минздрав Астраханской области
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Их размещают на сайте и в группе "Волонтеры Урала" в социальных сетях. Мероприятия, где требуется участие, делят на пять типов: спортивно-массовые, социально значимые, культурно-деловые, образовательные и промоакции. На этапе регистрации на понравившееся событие нужно из предложенных пунктов выбрать, чем хочется заниматься. А потом остается только дождаться звонка от менеджера мероприятия и приступать к работе.

Полина записалась на самое большое количество смен и в результате получит 36 часов-баллов опыта. Это что-то вроде волонтерской валюты. На сайте организации на них иногда можно "прикупить" какой-нибудь сувенир. Чаще баллы используются для подсчета рейтинга. У тех, кто учится в УрФУ, они идут в зачет по внеучебной деятельности. Кроме того, за ударную работу волонтеры получают благодарственные письма, которые могут очень пригодиться школьникам при поступлении в колледж или институт. У добровольцев возможен и своеобразный карьерный рост.

- Они могут себя попробовать во множестве ролей. Например, стать тим-лидером и возглавить группу других волонтеров, куратором мероприятия, рекрутером или попасть в команду тех, кто обучает новичков, - рассказали в волонтерском центре.

Кстати

Две тысячи волонтеров со всех регионов России и с других континентов приехали помочь в проведении матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. 1200 человек из них работали в оргкомитете, оставшиеся 800 - за пределами арены и в фан-зоне. Например, в центре города было установлено несколько информационных пунктов, где волонтеры помогали гостям сориентироваться в городе.

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