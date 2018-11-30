Эксперты спрогнозировали повышение уровня жизни в Югре

- Активное вовлечение населения в управление регионом дает югорчанам дополнительные возможности для реализации планов по улучшению уровня жизни, - отметил в интервью "РГ" руководитель уральского отделения Фонда развития гражданского общества, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, анализируя обращение главы Югры Натальи Комаровой к депутатам окружной Думы, жителям региона, представителям общественных организаций и бизнес-сообщества.

Обращаться за советом к жителям, выстраивать с учетом их мнения планы развития региона - это выверенная стратегия и тактика властей Югры, губернатора региона. Так, для реализации национальных целей, обозначенных президентом, жители Югры предложили более четырех тысяч своих идей.

А прежде чем принять решение, какая тема будет выбрана для следующего года, в регионе был проведен настоящий народный опрос. И только выслушав всех, глава региона вынесла окончательный вердикт, объявила, что 2019 год будет Годом семьи. Это очень важно, благодаря такой политике, югорчане понимают, что их мнение важно для принятия верных решений властями региона. Уже который год даже руководителей департаментов социального блока в Югре выбирают исключительно по конкурсу, т.е., по сути, любой обладающий достаточными знаниями, опытом и управленческим потенциалом может стать руководителем в правительстве. Словом, в тех сферах, где это возможно, в Югре стараются выслушивать мнение людей. И такой демократичный подход дает свои плоды.

- Это говорит о том, что люди воспринимают округ не как место вахты, а как место своего проживания, население региона активно вовлечено в процессы улучшения качества жизни, - отмечает Анатолий Гагарин.

Как отмечает эксперт, даже простой, казалось бы, факт, что с обращением глава региона выступила в этом году не в будний день, а в субботу, в выходной, чтобы его могли выслушать максимальное число жителей, а не узкая часть властной элиты, говорит о том, что губернатор Югры стремится ставить и решать проблемы, а не просто красиво декларировать цели и задачи.

В экспертном сообществе отмечают и еще один очень важный показательный факт: в этом году обращение губернатора региона содержало еще и отчет о том, что сделано в каждой из обозначенных отраслей. Причем отчет был не формально бравурным - Наталья Комарова акцентировала внимание на проблемах, умышленно ставила их и прямо в ходе обращения давала задания руководителям, тут же ставила сроки по их выполнению.

- Были обозначены и достижения, и проблемы, а главное - способы их решения, - подчеркивает Анатолий Гагарин. - Статистические данные, исходя из результатов, показанных округом, впечатляют. Взять, к примеру, объемы инвестиций: они говорят о реальных успехах региона. Кроме того, Наталья Комарова обозначила приоритетные направления развития. При этом я считаю, что эти задачи вполне реализуемы с учетом возможностей округа.

Пожалуй, самая амбициозная задача, которую ставят перед собой власти Югры, - это решение застарелой, социально острой проблемы, - обеспечение полноценным жильем всех без исключения жителей вагон-городков до конца следующего года. Задача настолько смелая, что даже не все изначально поверили в ее реализуемость. Впрочем, всякие сомнения развевает четкий, подкрепленный строгими финансовыми вложениями план реализации этого "проекта века". Его Наталья Комарова в очередной раз озвучила в ходе обращения. К слову, жители региона настолько воодушевились решением ликвидировать временные строения, что среди предложений темы следующего года звучал и Год последнего балка.

Показательно, что и после прозвучавшего обращения и отчета перед югорчанами все те, кто находился в зале, а это более 200 человек- депутаты, представители власти, бизнеса, общественники и т.д. - продолжили дискуссию, засыпали главу региона вопросами. Причем "хозяйка Югры" четко, не обращаясь к бумагам, отвечала на самые сложные из них.

- Полностью разделяю мнение большинства моих коллег, что обращение Натальи Комаровой было очень содержательным, -подчеркнул депутат Сергей Великий. - Данные, которые привела глава округа, говорят о качественной работе, проделанной регионом в этом году. Планомерное развитие экономики, рост инвестиций меня как председателя комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию особенно радует. Все законодательные инициативы и постановления, которые ранее были приняты, сейчас эффективно работают. А значит, несмотря на воздействие внутренних и внешних факторов, мы наблюдаем способность губернатора и команды эффективно вести работу, - констатировал Сергей Великий.

- Все мы видим, что задачи, обозначенные Натальей Комаровой в обращении к югорчанам, базируются на четком видении и проблем, и возможностей Югры, поэтому в экспертном сообществе есть уверенность, что они будут реализованы, а при активном контроле со стороны общественности и СМИ шансы на их реализацию только увеличиваются, - заключил Анатолий Гагарин.

Вот как прокомментировала ежегодный отчет главы региона председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.

- На мой взгляд, это одно из самых ярких посланий, которое я слышала за последние годы. Оно очень системное, в нем дана оценка эффективности всей команды региона за отработанный год, - подчеркнула председатель Общественной палаты. -Из тех задач, которые были обозначены в этом году, сформирован посыл на следующий год. Это очень важно. Соединились очень гармонично два направления: экономическое и социальное. Во многом социальное благополучие всех югорчан зависит от экономических результатов. Для меня очень важно, что был отмечен вклад в социально-экономическое развитие округа некоммерческих организаций региона. 60 грантов президента, победы на других различных конкурсах - это мощнейший вклад в развитие региона.

Как отмечает Ирина Максимова, очень много было сказано о том, что на рынок выходят поставщики услуг негосударственного сектора, что жители поддерживают эту работу своим выбором. Важно, что мы сегодня в рейтинге минэкономразвития по поддержке негосударственного сектора находимся на первом месте.

- Это оценка всей нашей совместной деятельности - органов власти, общественников, Общественной палаты. - И самое главное - был сформулирован посыл на развитие семьи, семейных ценностей югорчан. Ведь семья - основа государства. Если родители и их дети будут счастливы, то будет эффективным и государство. Это было очень вдумчивое, искреннее послание с заботой о каждом югорчанине, - подчеркнула Ирина Максимова.