Заполярное месторождение нефти и газа в очередной раз посетили старшеклассники двух новоуренгойских школ. Это учащиеся "Газпром‑классов" с углубленным изучением физики, химии, информатики и математики. Ознакомительную экскурсию для старшеклассников провели сотрудники предприятия "Газпром добыча Ямбург".

На Ямале реализация проекта "Газпром‑классы" началась в 2013 году по инициативе предприятий "Газпром добыча Ямбург" и "Газпром добыча Уренгой". В газовой столице России - Новом Уренгое - классы работают на базе гимназии и школы №2. В 2016 году еще один открылся в поселке Пангоды. Он стал общим детищем "Газпром добыча Надым" и "Газпром добыча Ямбург".

Сегодня "Газпром‑классы" действуют на базе некоторых школ Мурманска, Казани, Южно‑Сахалинска, Томска, Ухты, Санкт‑Петербурга, Уфы. Цель проекта "Газпрома" - подготовка перспективного кадрового резерва. Чтобы попасть в такой класс, десятикласснику надо пройти достаточно сложный конкурсный отбор. Приоритет отдается ребятам, имеющим среднегодовые оценки не ниже четырех баллов, участникам олимпиад и конференций, а также тем, у кого есть склонность к изучению точных наук. Учатся они по физико‑математическому профилю, чтобы поступить в вузы по техническим специальностям, а в дальнейшем прийти работать на газодобывающие предприятия.

- В этом году в "Газпром-класс" гимназии набрали 25 детей. В прошлом году их было 18, - говорит инженер отдела подготовки кадров управления кадров и социального развития "Газпром добыча Ямбург" Мария Артемьева. - Был серьезный конкурс, и в результате состав класса получился очень сильный. Многие ребята - победители олимпиад различного уровня, большинство принимает участие в исследовательской деятельности. Мы, в свою очередь, с 2018 года усовершенствовали программу обучения, добавили профориентационные и командообразующие мероприятия. Теперь наши специалисты будут чаще бывать в гимназии и делиться с учениками информацией о профильных направлениях.

…На Заполярное месторождение приехали два больших автобуса, заполненных учениками и их кураторами. Первая группа отправилась в административный корпус нефтегазодобывающего управления для прохождения вводного инструктажа по безопасности. Вторая в это время совершала обзорную экскурсию по жилым и социальным объектам. Потом группы поменялись местами. Максималисты и перфекционисты приступили к критике практически сразу.

- Комнатки для вахтовиков очень маленькие. Как в таких жить? Я бы не смог. Мне нужно много личного пространства, - замечает десятиклассник Айдар Назаров. - Я, конечно, твердо решил работать в "Газпроме", буду поступать в вуз в Уфе. Но вот чтобы жить в общежитии - под этим я не подписываюсь!

На газовом промысле №1В ребят вкусно накормили в столовой. К еде, в отличие от комнат, претензий не было: порции большие, добавка - без ограничений. Далее прошла презентация производственной политики безопасности и природоохранной деятельности, а затем в операторной установки комплексной подготовки газа дети попали в руки начальника промысла Олега Зуева. Он рассказал об особенностях работы пультовой, об обязанностях оператора по добыче нефти и газа. Затем будущие газодобытчики осмотрели всю территорию промысла.

- Мы, конечно, современные юноши и девушки, далекие от романтики, но все равно, когда сюда ехали, были мысли: "Как они там, бедняжки, живут в холодных вагончиках?" - делится впечатлениями участница экскурсии Елизавета Кузнецова. - Поэтому меня восхитило увиденное. Мало того что вахтовики живут в комфортных условиях, так еще имеют возможность заниматься творчеством, спортом. Я еще не решила, хочу ли связать свою судьбу с газодобычей. Пошла в "Газпром‑класс", потому что это самый сильный класс в нашей школе и там самые лучшие учителя. Но как бы ни сложилась моя дальнейшая жизнь, этот опыт будет, безусловно, полезным и значимым.

На предприятии уверены: подобные экскурсии повышают вероятность того, что нынешние "умники и умницы" после окончания университетов захотят вернуться на Ямал, чтобы работать в газодобывающей отрасли.