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30.11.2018 10:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Золотой гребешок

Южноуральцы начали продавать куриные субпродукты в страны Азии
Текст: Арина Михайлова
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Прямые поставки замороженного мяса птицы из России в Китай, стартовавшие в начале ноября этого года, ознаменовали новый этап развития торговых отношений между государствами. Для Челябинской области, которая на протяжении последних пяти лет удерживает второе место в стране по производству мяса птицы, открытие торгового коридора в Поднебесную стало решением проблемы перепроизводства.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Российская норма потребления мяса птицы составляет 30 килограммов в год на человека. На Южном Урале она превышена в три раза. Поэтому выход у местных птицеводов один - увеличивать экспорт. С этой точки зрения страны Азии и Китай сегодня видятся экспертам наиболее привлекательными: там сложился огромный спрос на качественные и экологически чистые продукты питания.

Опыт Челябинской области в развитии поставок куриных субпродуктов в страны Азии уникален, поскольку регион первым в стране стал отгружать такую продукцию на восточный рынок. Всевозможные лапки и крылышки, которые раньше шли в основном в отходы или на костную муку, сегодня стали деликатесом и приносят прибыль.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Все началось с того, что пять лет назад компания-экспортер стала скупать субпродукты у птицефабрик, чтобы отсортировать, переработать и упаковать их на собственной производственной площадке в Санкт-Петербурге. Оттуда продукция следовала морским путем во Вьетнам и Гонконг. Одними из первых вчерашние отходы производства стали предоставлять крупнейшие птицефабрики Челябинской области, расположенные в Сосновском районе и в Магнитогорске. В дальнейшем, чтобы сократить транспортное плечо и повысить качество товара, производ­ственные площадки стали размещать непосредственно на птицефабриках. Комплекс оборудования (в основном китайского производства), включающий уникальную линию по приготовлению куриных субпродуктов, смонтировали рядом с убойным цехом, что позволяет сохранять свежесть продукта. Она, как известно, восточным покупателем ценится особо.

Владельцам птицефабрик такое сотрудничество оказалось на руку, поскольку обеспечило более высокую отпускную цену, а компании-экспортеру представилась возможность вывести на азиатский рынок более качественный и конкурентный товар, способный подогреть спрос.

При этом свежесть, по словам поставщиков, далеко не единственный критерий, которому должен соответствовать готовый продукт на рынках стран Азии и Китая. Чтобы продать "потрошки и гребешки" южноуральских кур за рубежом, компании пришлось подстраиваться под специфические запросы восточного рынка: перейти на упаковку в красном и желтом цветах, сигнализирующих о высоком качестве товара, в названии бренда указать число "168", которое в Китае считается счастливым. Более того, в каждую упаковку с продукцией теперь вкладывается брошюрка, где на китайском языке описываются основные характеристики товара. По словам предпринимателей, только так, следуя негласным правилам восточного рынка, можно рассчитывать на успех в азиатском экспорте.

Фото: depositphotos
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- Сегодня мы ежемесячно поставляем около 500 тонн куриных субпродуктов в азиатские страны, - говорит акционер компании-экспортера Клим Комаров. - В ближайшее время планируем увеличить объемы: потребление нашей продукции велико, и рынок динамично растет.

В развитии экспорта в Поднебесную заинтересованы представители не только птицепрома: производители пшеничной муки, каш, кондитерских изделий, растительных масел и макарон из Челябинской области планируют увеличить поставки за рубеж на 20 процентов. В этом аграриям помогут региональные субсидии, которые со следующего года будут выплачиваться предприятиям, перевозящим свои грузы за рубеж автотранспортом.

- Мы практически насытили своей продукцией страны ближнего зарубежья, и сегодня стоит вопрос о поставках в Китай, Юго-Восточную Азию, - говорит вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. - Мы готовы удвоить наш экспорт, который по результатам прошлого года составил около 80 миллионов долларов США.

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