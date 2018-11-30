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30.11.2018 13:39
Проект: В регионах

Ждем врача

На Среднем Урале показатели госпрограммы "Соотечественники" выполнили досрочно
Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
С 2013 по 2020 годы Свердловская область планировала принять 17,3 тысячи человек, а сегодня в регионе зарегистрированы 23,5 тысячи, это 136 процентов от плана.
Фото: Из архива "РГ" Долгожданный момент вручения российского паспорта. Фото: Из архива "РГ"
Долгожданный момент вручения российского паспорта. Фото: Из архива "РГ"

Однако программа содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, продолжается. Ее успех уже задокументирован, известны даже данные за неполный 2018 год. Так, планировалось, что в этом году в область переедут 1400 участников программы и столько же членов их семей. Но, по данным регионального управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ, к началу октября встали на учет 3223 соотечественника. Подсчитано, что свидетельства участника программы получили 1594 человека.

Откуда же приезжают наши будущие сограждане?

- В этом году больше всего соотечественников прибывает к нам из Казахстана и Таджикистана - 783 и 511 заявлений соответственно. Из других стран - немного меньше. 226 запросов мы получили с Украины, 147 - из Узбекистана и 124 - из Армении. Высшее образование имеют 799 заявителей, среднее профессиональное - 625. Лидирующие профессии: слесарь, менеджер, продавец. А вот врачей заметно меньше - всего 54 человека, хотя потребность в них велика, - рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

По числу заявлений от переселенцев лидирует Екатеринбург, в столице Урала хотели бы жить и работать 1352 человека. Однако новых российских граждан притягивают и другие промышленно развитые города. Например, в Нижнем Тагиле нынче захотели поселиться 77 человек, в Первоуральском округе - 67, Верхняя Пышма заинтересовала 63-х, а Полевской - 40 человек. Небольшие муниципалитеты привлекают меньше, скажем, в Березовском сейчас планируют жить 26 переселенцев, большинство из них - выходцы из Казахстана и Таджикистана.

- За все время действия программы мы получили 263 анкеты от граждан, - сообщил директор Березовского центра занятости (ЦЗ) Андрей Мурзин. - Однако положительных заключений выдали 220. Главные причины отказов - недостоверность сведений и невозможность трудоустройства на предложенные вакансии.

Специальности, на которые переселенцы уже трудоустроились в Березовском, востребованы во всей области: хирург, офтальмолог, медсестра. Есть и менеджеры, секретари, водители, тракторист, повар.

- А недавно ко мне на личный прием записался сварщик, проживавший в Таджикистане. Ему около 30 лет, приехал с женой и двумя детьми. Успешно сдал экзамен на знание русского языка. Но вот работать планирует в Екатеринбурге, - добавил Андрей Мурзин.

Кстати, на эту же проблему посетовал и директор Кушвинского центра занятости Вячеслав Кожевников. Он рассказал, что в этом году число переселенцев почти в два раза меньше, чем в прошлом, всего восемь человек. Причем многие из них, как выяснилось, живут в одном муниципалитете, а работают в другом. По закону это возможно: в программе указано, что территорией поселения является весь регион, а не отдельный муниципалитет, но городским властям обидно, что налоги уходят на другую территорию.

В каждом муниципалитете свои особенности. Так, по словам директора Артемовского ЦЗ Олега Новикова, в этом году здесь официально зарегистрирован всего один переселенец, из Таджикистана. При этом число заявлений от желающих растет: в 2018 году подали заявки 11 человек.

- Увы, приходится, отказывать тем, у кого нет востребованной профессии или подходящего образования. Вакансии грузчиков, дворников и у россиян востребованы. Нам остро нужны специалисты, например машиностроители, - рассказал специалист Артемовского ЦЗ Олег Мещеряков. - Мы также рады медикам. Тот единственный "одобренный" нынче переселенец по специальности врач-анестезиолог и реаниматолог. Ему нет и 30 лет, приехал из Таджикистана с женой и двумя детьми. Уже работает в городской больнице, говорит, зарплатой доволен, а вопрос со служебным жильем решается.

Кстати, для участников программы и членов их семей предусмотрены дополнительные гарантии и меры соцподдержки. Например, единовременная выплата на обустройство, частичное возмещение расходов на аренду жилья в первые полгода, компенсация затрат на прохождение медицинского освидетельствования. По отдельному заявлению вернут госпошлину за выдачу свидетельства о признании иностранного образования, ученой степени или звания

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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