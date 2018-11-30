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30.11.2018 11:38
Проект: В регионах

Мирный свет "Маяка"

Атомное предприятие повышает эффективность работы
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Производственное объединение "Маяк" - это первое предприятие в истории ядерного оружейного комплекса России. Из года в год оно не только успешно выполняет государственный оборонный заказ, но и развивает различные направления выпуска гражданской продукции, внедряет новые уникальные технологии в области повышения экологической безопасности атомной отрасли.
Фото: Пресс-служба ПО "Маяк" Так происходит разгрузка отработавшего ядерного топлива на радиохимическом заводе. Фото: Пресс-служба ПО "Маяк"
Так происходит разгрузка отработавшего ядерного топлива на радиохимическом заводе. Фото: Пресс-служба ПО "Маяк"

Смотрят в будущее…

Сегодня разработана стратегия развития предприятия до 2030 года, все его программные действия сориентированы на целевой финансовый результат, динамичное развитие и укрепление позиций на российском и зарубежном рынках.

- Могу сказать, что за четыре года работы на предприятии у меня сложилась команда единомышленников, - подчеркнул генеральный директор Производственного объединения "Маяк" Михаил Похлебаев. - Это топ-менеджеры, вместе с которыми мы ищем и находим новые возможности на существующих производствах. Мы предвидим, что будет завтра, и готовы к этому уже сегодня, постоянно развиваемся и учимся, каждый день стараемся работать лучше, чем вчера. Экономическая нестабильность побуждает искать новые источники финансирования и рынки, на которых мы могли бы заявить о себе. Бездействовать нельзя, это совершенно точно. Сегодня главным результатом должно стать повышение эффективности работы предприятия. Это требование времени не только для "Маяка", но и для всей атомной отрасли, ведь только высокоэффективное предприятие уверенно чувствует себя на внутреннем и зарубежном рынках, а также четко представляет пути своего дальнейшего развития.

…не забывая о настоящем

Завод радиоактивных изотопов Производственного объединения "Маяк" в ближайшее время планирует стать участником глобального российского проекта импортозамещения зарубежных гамма-терапевтических аппаратов отечественными. В кооперации с разработчиками и предприятиями, которые уже имеют опыт изготовления подобного оборудования, "Маяк" будет выступать в качестве поставщика основных комплектующих. Специалисты предприятия предложили и весь алгоритм решения сложной наукоемкой задачи. Во-первых, необходимо добиться замены источников ионизирующего излучения, которые изготавливаются за рубежом, теми, что выпускает ПО "Маяк". На предприятии уже разработан дизайн российских образцов, и сегодня новая продукция - "маяковские" источники ионизирующего излучения - проходит регистрацию в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. В перспективе такое развитие событий позволит предприятию предлагать комплексные услуги онкологическим центрам России: поставку отечественных источников ионизирующего излучения и их перезарядку в зарубежной гамма-терапевтической аппаратуре по более привлекательной цене в сравнении с зарубежными конкурентами.

- Одно из главных направлений дальнейшего развития гражданского сектора Производственного объединения "Маяк" обеспечивает радиохимический завод, который из года в год расширяет номенклатуру перерабатываемого отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), - отметил заместитель генерального директора ПО "Маяк" по производству гражданской продукции Сергей Кириллов. - В 2018 году на заводе проведены стендовые испытания установки электрохимического растворения ОЯТ. А в декабре уже на опытно-промышленной установке действующего производства запланирована переработка первой партии уран-циркониевого отработавшего ядерного топлива. Таким образом технологии радиохимического завода станут, как говорят маяковцы, "всеядными": Производственное объединение "Маяк" сможет переработать все топливные композиции, которые сегодня существуют в сборках. Это единственное предприятие в мире, обладающее такими уникальными компетенциями и возможностями.

В 2018 году на ПО "Маяк" начали в промышленных объемах перерабатывать ОЯТ реакторов ВВЭР-1000. И впервые на радиохимический завод поступили чехловые сборки с блока №5 Нововоронежской атомной электростанции. ОЯТ с этого блока теперь вывозится на переработку только на "Маяк". Планы дополнительного увеличения загрузки радиохимического завода топливом реакторов ВВЭР-1000 уже согласованы с Росэнергоатомом.

Изготовление источников ионизирующего излучения на "Маяке". Фото: Пресс-служба ПО "Маяк"

Одна из главных тем на повестке дня Производственного объединения "Маяк" - решение проблем хранения топлива реакторов АМБ с Белоярской АЭС. До конца 2019 года один из бассейнов атомной станции должен быть полностью освобожден от отработавшего ядерного топлива АМБ, а 14-метровые сборки - вывезены на "Маяк", где продолжается строительство комплекса по их переработке. Пустой бассейн позволит Белоярской АЭС вывести из эксплуатации ядерный блок, отработавший свой срок. Это станет важным событием в обеспечении радиационной безопасности во всем Уральском регионе.

Еще одно важное направление работы Производственного объединения "Маяк" - переработка жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Сегодня на предприятии проходит стендовые испытания разработанный и изготовленный здесь плавитель нового дизайна для остекловывания ЖРО по совершенно новой технологии. К середине 2019 года испытания будут завершены, после чего начнется разработка проекта строительства нового комплекса остекловывания жидких радиоактивных отходов.

В чем преимущество нового подхода к переработке ЖРО? Если печи прежней серии ЭП-500, отработав свое, оставались на месте в режиме контролируемой выдержки, то на новом комплексе остекловывания будут работать так называемые "удаляемые" печи. По мере отработки их будут перемещать в специально подготовленное помещение, делить на фрагменты и утилизировать. На месте демонтированной установят новую печь.

На приборно-механическом заводе (ПМЗ) Производственного объединения "Маяк" за последние два года объем выпуска готовой продукции вырос на 40%. Приборное производство освоило новую линейку оборудования для контроля радиационной безопасности атомных электростанций. В этом направлении предприятие стало настоящим законодателем мод и имеет полный портфель заказов от АЭС России. Также оно обеспечивает многочисленные стройки и заводы Производственного объединения "Маяк" машиностроительной продукцией и оборудованием. Самая новая разработка ПМЗ - манипулятор МК-8, который по своим характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам.

И делают ставку на молодежь

Особое внимание на Производственном объединении сегодня приковано к молодежи и талантливым специалистам. Летом 2018 года "Маяк" вновь стал центром российского студенческого движения в атомной отрасли. Четвертый год подряд предприятие выступило принимающей стороной Всероссийской студенческой стройки "Мирный атом": на объектах "Маяка" трудились 700 студентов из 26 регионов России - от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. Бойцы стройотрядов прошли здесь хорошую профессиональную школу. А за отличную организацию и проведение на своих объектах Всероссийской студенческой стройки "Мирный атом" Производственное объединение "Маяк" третий год подряд завоевало звание "Лучшая принимающая организация атомной отрасли". Планируется, что в 2019 году на объекты предприятия приедет тысяча студентов со всех уголков России.

Молодые специалисты Производственного объединения "Маяк" - постоянные участники чемпионатов профессионального мастерства отраслевого и федерального уровней. Успехи "Маяка" в этой сфере отметил Росатом: в 2018 году государственная корпорация наградила предприятие дипломом за первое место в номинации "Лучший опыт передачи знаний молодым рабочим и инженерам в атомной отрасли". В год 70-летия Производственного объединения "Маяк" его молодые специалисты успешно выступили на AtomSkills, WorldSkills Hi-Tech и стали победителями в различных номинациях. Двое из них - Никита Норкин и Салават Юсупов, участвующие в соревнованиях в компетенции "Мехатроника", - готовятся к мировому чемпионату профмастерства, он пройдет в 2019 году в Казани.

- Мы воспитываем профессионалов, которые уже через 15-20 лет будут отвечать за развитие нашего предприятия и отрасли в целом, - отметил Михаил Похлебаев. - Цель таких чемпионатов - формирование единого понимания общих задач предприятия, улучшение психологического климата, личных взаимоотношений, формирование командного духа и, конечно же, повышение ответственности каждого работника за общий результат.

В 2018 году в строительных отрядах на уральском предприятии трудились и отдыхали 700 студентов. Фото: Пресс-служба ПО "Маяк"
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