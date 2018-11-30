Екатеринбург - самое северное место произрастания дубов на Урале. Однако добровольцы пытаются "продвинуть" широколиственные леса еще дальше. В экологической акции "Дубравы Урала" участвуют "лесоводы по зову сердца".

В XVIII веке на Среднем Урале шумели дубовые леса, но дальше - на север и восток - не распространялись. "В Сибири оных дерев нет", - писал историк и отец-основатель Екатеринбурга Василий Татищев. Дубы целенаправленно вырубали - использовали при возведении плотин, в кораблестроении, в производстве карет, мебели и так далее.

К ХХ веку дубравы практически исчезли, только на юго-западе Свердловской области остались небольшие участки хвойно-широколиственных лесов с редкими дубами. Сейчас все они объявлены памятниками природы. Их общая площадь - около тысячи гектаров. Это всего лишь 0,01 часть одного процента лесов на Среднем Урале.

Сегодня естественная граница произрастания этого дерева в Свердловской области пролегает на широте Екатеринбурга. В самом городе каждый дуб наперечет. Участники программы Уральского экологического союза "Дубравы Урала" пытаются сдвинуть границу к северу.

- Люди высаживали дубы, зная, что те своей силой и долгожительством смогут увековечить в памяти потомков такие знаменательные события, как начало жизни на новом месте, строительство дома, рождение ребенка, - говорит исполнительный директор союза Геннадий Ращупкин. - Для многих народов России дуб стал символом благородства, здоровья и благополучия, хранителем родовых устоев.

Наверное, самый заслуженный среднеуральский озеленитель-любитель - тагильчанин Владимир Лодусов. С 1999 года житель Гальянки проращивает на подоконнике желуди, подращивает рассаду на огороде, а после высаживает дубки по всему городу. Нижний Тагил обязан ему своими первыми дубами. Счет выпестованным деревьям перевалил за тысячу. Те, что растут рядом с его домом, озеленитель назвал именами дедов - Антон, Иван, Владимир…

- Дуб недаром встречается во многих русских сказках, - отмечает Лодусов. - Он живет несколько веков и хранит связь поколений. На моей малой родине отчий дом не сохранился, а дуб, который помнит историю семьи, стоит.

Екатеринбуржец Алексей Тихоньких рассаживает дубы с 2011-го, потому что "надо наши леса облагораживать". Для этого он с единомышленниками колесит по области, ранней весной и поздней осенью забирается в самые глухие места в лесу и там сажает желуди.

- Мы засадили пять участков в разных местах Свердловской области, примерно семь-десять тысяч дубков, а затем отследили прижившиеся деревья, - рассказывает он. - Первые наши питомцы выросли уже до колена, другие пока чуть выше кустиков черники. Сначала я боялся сажать дубы на черничнике, думал, он задушит ростки, а оказалось, они дружат.

К акции присоединился екатеринбургский Музей природы. Когда приходит пора сбора урожая, сотрудники музея раздают созревшие желуди посетителям, привлекая их таким образом к акции "Дубравы Урала".

- Положили плод горизонтально в горшок, вдавили в землю на глубину два-три сантиметра, присыпали песком или опилом и оставили до весны, - сотрудник музея Ольга Балина рассказывает, как правильно обращаться с будущим дубом. - Первые годы росток дуба нуждается в тщательном уходе, его надо поливать и помнить, что он растет очень медленно, зато потом сможет увидеть ваших внуков и правнуков.

Другой способ предусматривает стратификацию - выдерживание семян на холоде. В этом случае желуди собирают осенью и хранят во влажном и холодном месте всю зиму, а весной высаживают их в грунт/

Кстати

Екатеринбургский Музей природы проводит перепись дубов Екатеринбурга и составляет "Дубовую карту города". Посадки можно увидеть около Уральского федерального университета, в Историческом сквере, в ботанических садах, дендропарках, лесопарках, на улице Смазчиков и на самой высокой точке города - Метеогорке, где возраст деревьев превышает 60 лет.

Самый старый российский дуб растет под Калининградом в городе Ладушкин. Дереву более девятисот лет, диаметр его ствола у корней - 8,7 метра, обхват превышает 14.