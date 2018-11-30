Новости

В Москве выбрали лучшие гостиницы и мероприятия под открытым небом 15:36
Гидрографы уточнили координаты островов, открытых школьниками 15:31
В Подмосковье загорелся крупный ТЦ 15:15
Саратовские ученые оценивают эмоции человека по его речи 15:11
Крымский санаторий "Ливадия" купила компания известного бизнесмена 15:09
В Саратове пятилетний ребенок погиб, провалившись под лед 15:09
Путин потребовал пресечь хищения газа и нефти в Дагестане 15:07
Сын Игоря Талькова рассказал о своем задержании полицией 15:05
Роскосмос пожаловался на санкции и демпинговые цены Илона Маска 14:57
В центре Керчи загорелся мебельный склад 14:57
ЦППК тестирует систему распознавания лиц для оплаты проезда в электричках 14:56
Посольство РФ направило ноту в МИД Польши 14:52
Медведев поручил проверить выполнение закона о жилье для инвалидов 14:49
В Ленобласти нашли тело до смерти избитого четырехлетнего мальчика 14:48
В Тибете найдено древнейшее поселение неизвестного народа 14:41
В Москве сын Игоря Талькова задержан по подозрению в пьяном вождении 14:37
Солиста Большого театра не пустили на Украину 14:19
В Воронеже задержаны "телефонные банкиры", укравшие 5,5 млн рублей 14:19
Арестован бывший замгубернатора Курганской области 14:15
Рой Джонс-младший посетит ЧМ по боевому самбо в Дагестане 14:10
Главное преимущество новой российской бомбы "Дрель" назвали в США 14:02
В Москве мужчину осудили на 4 года за вербовку в ИГ в соцсети 13:54
Телекомикс "Проповедник" продлен на четвертый сезон 13:54
Володин: За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко 13:54
Видео: В Татарстане испытали грузовой дрон "Русский Халк" 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 14:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Желудь точно прорастет

На Среднем Урале энтузиасты разводят дубравы
Текст: Ксения Дубичева
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Екатеринбург - самое северное место произрастания дубов на Урале. Однако добровольцы пытаются "продвинуть" широколиственные леса еще дальше. В экологической акции "Дубравы Урала" участвуют "лесоводы по зову сердца".

В XVIII веке на Среднем Урале шумели дубовые леса, но дальше - на север и восток - не распространялись. "В Сибири оных дерев нет", - писал историк и отец-основатель Екатеринбурга Василий Татищев. Дубы целенаправленно вырубали - использовали при возведении плотин, в кораблестроении, в производстве карет, мебели и так далее.

К ХХ веку дубравы практически исчезли, только на юго-западе Свердловской области остались небольшие участки хвойно-широколиственных лесов с редкими дубами. Сейчас все они объявлены памятниками природы. Их общая площадь - около тысячи гектаров. Это всего лишь 0,01 часть одного процента лесов на Среднем Урале.

В Красноярском крае появились лесные инспекторы-казаки
Почему в Приморье исчезает тайга?

Сегодня естественная граница произрастания этого дерева в Свердловской области пролегает на широте Екатеринбурга. В самом городе каждый дуб наперечет. Участники программы Уральского экологического союза "Дубравы Урала" пытаются сдвинуть границу к северу.

- Люди высаживали дубы, зная, что те своей силой и долгожительством смогут увековечить в памяти потомков такие знаменательные события, как начало жизни на новом месте, строительство дома, рождение ребенка, - говорит исполнительный директор союза Геннадий Ращупкин. - Для многих народов России дуб стал символом благородства, здоровья и благополучия, хранителем родовых устоев.

Наверное, самый заслуженный среднеуральский озеленитель-любитель - тагильчанин Владимир Лодусов. С 1999 года житель Гальянки проращивает на подоконнике желуди, подращивает рассаду на огороде, а после высаживает дубки по всему городу. Нижний Тагил обязан ему своими первыми дубами. Счет выпестованным деревьям перевалил за тысячу. Те, что растут рядом с его домом, озеленитель назвал именами дедов - Антон, Иван, Владимир…

- Дуб недаром встречается во многих русских сказках, - отмечает Лодусов. - Он живет несколько веков и хранит связь поколений. На моей малой родине отчий дом не сохранился, а дуб, который помнит историю семьи, стоит.

В Астрахани волонтеры организовали горячую линию помощи животным

Екатеринбуржец Алексей Тихоньких рассаживает дубы с 2011-го, потому что "надо наши леса облагораживать". Для этого он с единомышленниками колесит по области, ранней весной и поздней осенью забирается в самые глухие места в лесу и там сажает желуди.

- Мы засадили пять участков в разных местах Свердловской области, примерно семь-десять тысяч дубков, а затем отследили прижившиеся деревья, - рассказывает он. - Первые наши питомцы выросли уже до колена, другие пока чуть выше кустиков черники. Сначала я боялся сажать дубы на черничнике, думал, он задушит ростки, а оказалось, они дружат.

К акции присоединился екатеринбургский Музей природы. Когда приходит пора сбора урожая, сотрудники музея раздают созревшие желуди посетителям, привлекая их таким образом к акции "Дубравы Урала".

- Положили плод горизонтально в горшок, вдавили в землю на глубину два-три сантиметра, присыпали песком или опилом и оставили до весны, - сотрудник музея Ольга Балина рассказывает, как правильно обращаться с будущим дубом. - Первые годы росток дуба нуждается в тщательном уходе, его надо поливать и помнить, что он растет очень медленно, зато потом сможет увидеть ваших внуков и правнуков.

Другой способ предусматривает стратификацию - выдерживание семян на холоде. В этом случае желуди собирают осенью и хранят во влажном и холодном месте всю зиму, а весной высаживают их в грунт/

Кстати

Екатеринбургский Музей природы проводит перепись дубов Екатеринбурга и составляет "Дубовую карту города". Посадки можно увидеть около Уральского федерального университета, в Историческом сквере, в ботанических садах, дендропарках, лесопарках, на улице Смазчиков и на самой высокой точке города - Метеогорке, где возраст деревьев превышает 60 лет.

Самый старый российский дуб растет под Калининградом в городе Ладушкин. Дереву более девятисот лет, диаметр его ствола у корней - 8,7 метра, обхват превышает 14.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал поправки в бюджет
Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы
Чего ждать от саммита G20 в Аргентине