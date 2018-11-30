Мэрия Екатеринбурга создает портал "Активный горожанин", где у каждого жителя мегаполиса будет возможность высказаться по тому или иному вопросу и увидеть, как его предложения реализуются.

Анонсировал проект глава Екатеринбурга Александр Высокинский на форуме "Города России-2030".

- В каком виде портал будет функционировать, мы еще думаем. По-доброму, содержать его нужно вместе с экспертным советом по СМИ. Может быть, каждое крупное информационное агентство возьмет на себя площадку по определенному направлению: благоустройство, социальная сфера, транспорт, - рассказал мэр. - В 2000 году, когда разрабатывался первый стратегический план развития города, а интернет еще не был так развит, администрация распространила в местах массового пребывания пять тысяч почтовых карточек для опроса горожан. Вернулась половина. Конечно, было много предложений из разряда "лужу засыпать", "автобус вовремя не приходит". Но стало понятно: когда мы анализируем такой объем информации, узнаем, что именно больше всего волнует людей и какие проблемы надо решать в первую очередь.

Чаще всего реализация программ "Умный город" начинается на территории, где есть заказ со стороны местной власти

Екатеринбург собирается развивать и другие элементы "умного города". В частности, расширять сети 4G, 5G, внедрять цифровые технологии на остановочных комплексах. Пока информационными табло, где отражается информация со спутников ГЛОНАСС о том, через сколько минут подойдет нужный автобус, оснащены только центральные улицы. Камеры, регулирующие дорожное движение, будут отслеживать график общественного транспорта и работу коммунальной техники. Уже существующие сервисы записи к врачу, в детский сад и летний лагерь не вполне устраивают горожан, поэтому их будут совершенствовать.

Отметим, что один из наиболее успешных проектов "Активный горожанин" в России сегодня реализуется в Москве. В 2017 году там интегрировали порталы госуслуг, мэрии и обратной связи для жителей. Максимально удобный интерфейс (буквально один-два клика) сразу увеличил количество пользователей, сегодня их около 6,5 миллиона, более 75 тысяч ежедневно выходят в мобильное приложение. В числе наиболее популярных сфер - транспорт, образование, культура, медицина и социальные услуги.

Эффект на заказ

Пока российским городам далеко до мировых лидеров - Гонконга, Дубая, Сеула, Шанхая, где уровень применения "умных" технологий достигает 70-80%, но практика активно формируется. В 2017 году в России стартовало 35 пилотных проектов, основными технологическими партнерами которых выступили Ростех, Росатом и Ростелеком.

В этом списке - как крупные города Урала типа Екатеринбурга, Перми и Челябинска, так и небольшие. К примеру, в Сатке (Челябинская область) проживает всего 35 тысяч человек, но масштабы внедрения технологий опережают мегаполисы. Так, в городском сквере установлено видеонаблюдение, которое позволяет силовикам моментально реагировать на нетипичное поведение прохожих, в жилых домах - интеллектуальные счетчики тепла, холодного и горячего водоснабжения, индивидуальные теплопункты, автоматически регулирующие температуру в квартирах в зависимости от погоды, градиентное освещение в школе и "умное" уличное освещение. За счет последнего, кстати, муниципалитет сэкономил 70% энергоресурсов, при этом уровень удовлетворенности населения обустройством и качеством общественных пространств поднялся на 17%, удовлетворенность работой местного самоуправления - на 20%. Интересен еще один показатель: количество решений власти, касающихся развития города и прошедших "всенародное" электронное голосование, выросло на 15%, обращаться в администрацию с помощью "умных" технологий стали чаще на треть.

- Мы пошли по пути создания интеллектуальной платформы управления городом, включив туда уже имеющиеся решения и добавив новые. К примеру, появилась закладка "Сводка по городу", где можно отследить очаги социальной напряженности по публикациям в СМИ и соцсетях, - делится опытом директор проектов макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Борис Извеков.

Чаще всего реализация программ типа "Умный город" начинается на территории, когда есть заказ со стороны местной власти. Если в муниципалитете имеется команда, которая знает, как получить экономический эффект за счет цифровых технологий, то и деньги на их внедрение, как правило, находятся. Так, в цифровизацию Сатки Ростелеком вложил уже десять миллионов рублей, а полностью проект оценивается в 200 миллионов. Впрочем, деньги - не основное: без просвещения населения ни один "умный" проект не взлетит. Поэтому глава Сатки лично ходил с инженерами на собрания жильцов, объяснял, зачем нужны новые технологии, ведь многие рассуждали так: "У меня батареи теплые, зачем нам еще какие-то смарт-решения".

"Открыть бомболюки!"

Но бывает и по-другому, когда компании сами "разогревают" рынок, реализуя проекты за счет собственных средств, чтобы показать: вот что мы умеем. И буквально "подсадить" пользователей на свои сервисы - их удобство и возможность сэкономить работают лучше всякой рекламы.

- Наша компания была просто оператором связи. Два года назад мы осознали, что через некоторое время интернет повсеместно станет бесплатным, и провели трансформацию бизнеса- пошли в направлении smart city, - рассказывает председатель совета директоров компании "Интерсвязь" из Челябинска Леонид Вахрамеев.

Сегодня оператор реализует проекты для умных городов в трех уральских регионах - Челябинской, Курганской и Свердловской областях. Около половины жителей Южного Урала пользуется сервисами компании, самый популярный из которых - бесплатный Wi-Fi (более 70 тысяч точек доступа). Мобильное приложение "Интерсвязь" установлено на 700 тысячах смартфонов. Востребована, например, оплата коммунальных услуг, детсадов и т.п. - в месяц проходит 1,5 миллиона транзакций.

В последнее время наиболее динамично развивается услуга "теледомофон" - ею пользуются порядка миллиона человек. Она позволяет открывать подъезд с помощью смартфона, в том числе задав голосовой пароль.

- Мужчины, например, предпочитают фразу наподобие: "Открыть бомболюки!", - рассказывает Вахрамеев. - "Умной" начинкой уже оснащены домофоны на 30 тысячах подъездов, из которых 17 тысяч - в малых городах. Там люди воспринимают подобные новшества, как волшебство: если человек начинает разговаривать с дверью - это и есть умный город.

Разговаривать можно также с парковкой: она сообщит, сколько свободных мест в наличии, а приняв машину на охрану, подаст автовладельцу сигнал опасности, если кто-то приблизится к его "ласточке" ближе, чем на десять сантиметров. Как утверждает Леонид Вахрамеев, совсем скоро можно будет беседовать с домом, лифтом, освещением: сеть для интернета вещей развернута уже в 16 городах, в Челябинске у нее стопроцентное покрытие.

Помимо сервисов для граждан есть ряд услуг, полезных для бизнеса. Например, с помощью датчиков, установленных на трубопроводы, можно предотвращать аварии, что уже оценили челябинские теплоэнергетики. А сеть газоанализаторов не только позволяет контролировать экологическую обстановку, но и помогла местной котельной сэкономить около миллиона рублей в месяц, выявив неполадки в работе оборудования.

К сожалению, констатирует Леонид Вахрамеев, выстроить долгосрочные отношения с местными властями пока не получается: в частной компании они не видят партнера. А жаль.