В сентябре 2018 года в Москве состоялся финал первого национального чемпионата по стандартам WorldSkills "Навыки мудрых". В номинации "электромонтаж" победил наш земляк Булат Ибраев из Первоуральска.

В профессии он уже 35 лет, поэтому задание за шесть часов собрать электросхему, запрограммировать лифт для трехэтажки и выявить неисправности сложностей не вызвало. Мастеру из Первоуральска 61 год, он в хорошей форме, преподает студентам образовательного центра металлургического завода, ведет у школьников кружок 3D-моделирования.

- Люди 50+ могут считать, что достигли планки и дальше стоит ждать только пенсии в тихой гавани. Это ощущение надо сбросить, чтобы в гору легче было идти, - советует Булат.

Цель соревнования "Навыки мудрых" - показать, что старшее поколение не менее востребовано на рынке труда, чем молодежь, а помимо богатого опыта у них есть стремление развиваться. Первый чемпионат 50+ прошел по 26 компетенциям, в нем участвовали 130 человек со всей страны. Проект будет тиражироваться: уже пять регионов заявили, что готовы провести аналогичные турниры.

Эти, а также другие инструменты движения WorldSkills государство намерено использовать при переобучении граждан зрелого возраста, обращающихся в службу занятости. В рамках национальной программы "Демография" будет реализован проект "Старшее поколение", подразумевающий опережающее обучение 425 тысяч человек к 2024 году, из них 75 тысяч - уже в 2019-м. На эти цели планируется выделять пять миллиардов рублей ежегодно.

Всего, по данным Роструда, в течение 10 ближайших лет на пенсию выйдет около двух миллионов человек. Как правило, эти люди хорошо образованны, но лишь 15% из них проходят дополнительное обучение в течение жизни, многие плохо владеют цифровыми навыками.

- Нам бы хотелось привлечь к переобучению союз "Ворлдскиллс Россия", у которого накоплены компетенции в массовой подготовке и оценке компетенций, чтобы люди 50+ не просто сохранили конкурентоспособность на рынке труда, но и могли изменить траекторию, - говорит замруководителя Роструда Денис Васильев. - В США существуют модели, которые позволяют трансформировать одну специальность в другую. У нас таких пока нет, система среднего профобразования тоже не выделяет зрелый возраст в особую категорию. Все это - серьезный вызов для сфер занятости и образования, союза "Ворлдскиллс". Требуются и государственные, и частные инвестиции, смена мировоззрения работодателей. Сегодня на переобучение предприятия тратят менее процента от общего объема средств на развитие и человеческий капитал.

- Учить должны лучшие. Но обучение взрослых - задача более сложная: надо учитывать и рынок труда, и личные особенности. Не каждый хороший сварщик умеет себя продать, - соглашается гендиректор союза "Волдскиллс Россия" Роберт Уразов. - То есть должна быть не одна программа для всех, а индивидуальные. Плюс надо сломать стереотип о достаточности полученного однажды образования.

Союз разработал модель центров опережающей профподготовки кадров, где будет проводиться обучение студентов и переподготовка преподавателей. Кроме того, уже работающие люди смогут повысить там свою квалификацию или получить новую специальность.

Промышленники в целом относятся к инициативе государства положительно, но считают, что метод пряника эффективнее кнута. Надо держать работодателей не в страхе уголовной ответственности за увольнение "предпенсионеров", а планомерно стимулировать работу по повышению квалификации.

- РСПП и ТПП предложили правительству снизить социальные отчисления с 22% до 18%, мы эту идею поддерживаем. Кроме того, почему бы часть средств из запланированных пяти миллиардов рублей на переобучение не отправить на предприятия, которые уже им занимаются? - высказался Евгений Караман, советник директора по персоналу уральского металлургического холдинга. - У нас порядка четверти работников возраста 50+, и они нам нужны. Трудясь по основной специальности, многие осваивают смежные профессии и могут продолжить деятельность в том же цехе. Повышением квалификации занимаются 27 лицензированных учебных центров и корпоративный вуз.

- В "серебряном возрасте" производительность выше на 20-25% - такова специфика высокотехнологичного предприятия, где требуется постоянно совершенствоваться и адаптироваться к изменениям технологического уклада, - развивает мысль Анатолий Слудных, гендиректор уральского приборостроительного предприятия. - Сегодня у нас примерно 30% работников 50+, система переподготовки действует в отношении всех, внедрено более 250 дистанционных программ. В качестве стимула отмечаем заслуги ведомственными и государственными наградами, ввели понятие "юбилей трудового стажа".