На Южном Урале создано пять промышленных кластеров, работающих в основном в сфере производства техники, запчастей и деталей к ней. Результатом их деятельности становится инновационная продукция, способная заместить импорт.

В структуре кластеров, как правило, имеются собственные конструкторские бюро, где ведется разработка технических новинок, выстраивается взаимодействие с профильными университетами. Сразу несколько новых технических решений предложили участники кластера, работающего в одной из самых зависимых от импорта отраслей сельского хозяйства - птицепроме. По экспертным оценкам, около 80% технологий там - зарубежные.

- Импортное оборудование адаптировано под интенсивную эксплуатацию. В свое время это позволило региональному птицепрому занять лидирующие позиции в отрасли, но теперь, чтобы сохранить конкурентоспособность, нужно снижать себестоимость продукции, а значит, сокращать затраты на техперевооружение и обслуживание оборудования, - говорит вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.

Предприятия кластера оснащают птицефабрики "под ключ", то есть потребителю предлагаются не разрозненные детали и узлы, а сразу комплекс оборудования. По словам директора кластера Юрия Афанасьева, сейчас в Минпромторг России направлена заявка на включение продукции объединения в планы импортозамещения.

Работа в кластере под единым брендом позволяет предприятиям объединять усилия при создании инновационных решений и дальнейшем их продвижении на рынок. Но добиться результата получается не всегда. Так, одна из компаний, входящих в объединение, в прошлом году предложила термическую установку по переработке отходов производства птицефабрик, не имеющую аналогов в стране. В ее основе - технология термоудара (высокоскоростной пиролиз), позволяющий получать из птичьего помета органо-минеральное удобрение и газ, компенсирующий энергозатраты на работу установки. Эта идея принадлежит директору челябинского предприятия по изготовлению роторных наклонных печей для цветного литья. Сменить на время профиль побудило желание улучшить экологическую ситуацию в регионе.

- В области четыре крупных птицефабрики и ряд более мелких ферм, которые только за одни сутки генерируют 1,2 тысячи тонн отходов. Далеко не все из них соблюдают правила утилизации, отсюда - частые жалобы жителей близлежащих поселков на неприятный запах и полчища мух. Чтобы решить проблему, я разработал термическую установку, которая уже прошла апробацию на местном предприятии и доказала свою эффективность, - говорит Анатолий Барчуков, который инвестировал в создание промышленного образца уже более пяти миллионов рублей собственных средств.

На уровне области идею создания такой установки восприняли на ура, поскольку необходимость в ее внедрении назрела на местных птицефабриках давно. В прошлом году по решению инвестиционного совета на реализацию проекта из бюджета было выделено 25 миллионов рублей, однако до сих пор не освоено ни копейки.

- Согласно положению регионального минсельхоза, привлечь областные деньги на реализацию проекта компания-разработчик может только при участии посредника- агроуниверситета. Более того, при условии, что конечные потребители инновационной продукции - птицефабрики - не имеют задолженности по налогам и сборам. Но, как показывает практика, такого почти не бывает, - говорит Барчуков.

Один пункт положения тормозит реализацию всего проекта, но его обоснованность понятна: профильное ведомство не имеет права направлять субсидии компаниям-должникам. Это требование федерального законодательства действует уже второй год, и большинство получателей господдержки его выполняет безоговорочно. В кластере видят выход из ситуации в том, чтобы повысить доступность ноу-хау, поэтому сейчас там работают над снижением себестоимости установки.