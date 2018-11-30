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Проект: В регионах

Аристократы нашего времени

"Миассмебель": классика и современность отлично дополняют друг друга
Текст: Мария Некрасова
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
По данным Национального агентства финансовых исследований, при выборе мебели 26 процентов российских потребителей отдает предпочтение классике.
Фото: "Миассмебель" Фото: "Миассмебель"
Фото: "Миассмебель"

- Тем самым покупатель хочет ненавязчиво подчеркнуть свой статус, сделать дом не только уютным, но и респектабельным, - считает Анна Тюликова, официальный дилер фабрики "Миассмебель" в Екатеринбурге.

"Миассмебель" - один из ведущих российских производителей мебели в классическом стиле. История предприятия началась еще в 1941 году, а современный этап наступил в 2003-м, когда руководство фабрики сделало ставку на итальянский дизайн. В тот момент в страну хлынул поток дешевого китайского импорта, поэтому уральцам пришлось несладко, но специализация очень быстро дала свои плоды. Сегодня бренд Miassmobili известен многим - под этой вывеской работает широкая сеть магазинов.

Мебель из Миасса неоднократно становилась лауреатом профессиональных конкурсов. Так, в 2017 году она заняла первое место на выставке "Мебель, фурнитура и обивочные материалы", в 2014-м победила в смотре дизайнерских разработок, а в 2013-м взяла Гран-при "Российской кабриоли". Коллекции спален, гостиных, столовых, кабинетов и прихожих разработаны известными итальянскими дизайнерами. При их производстве используется массив и шпон ценных пород древесины, а также применяется кропотливый ручной труд для изготовления резных элементов, нанесения сусального золота и художественной росписи на фасадах таких коллекций, как Floriana и Prestige.

Многолетний потребительский фаворит - серия Ekaterina - оптимальное соотношение цены и качества. Не менее популярна коллекция мебели для всего дома Joconda, которая побывала в телевизионной программе "Школа ремонта".

- Принято считать, что классика - для зрелого возраста, ценовая категория "выше среднего". На самом деле аристократизм и современность могут отлично дополнять друг друга, - подчеркивает Анна Тюликова. - С 2017 года фабрика выпускает неоклассические модели, ориентированные на молодежь. Линейки Mirella, Viola и Canaletto расходятся на ура. К примеру, изюминкой Mirella является фурнитура золотого цвета, которая плавно переходит в декор фасада в виде золотых полос. Старшее поколение, глядя на это, ностальгирует, младшему мы исподволь прививаем хороший вкус.

В ближайших планах компании - расширение оптовой сети Miassmobili в УрФО и поиск новых партнеров.

Контакты

Фирменные салоны "Miassmobili Интерьеры Италии" в Екатеринбурге: Мебельный центр "Гулливер", ул. 40-летия Комсомола, д. 38, корпус А, 1 этаж.

Мебельный центр "ЭМА" Верх-Исетский бульвар, д. 13, корпус В, цоколь. www.miassmobili.com

8-800-350-62-42.

 

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