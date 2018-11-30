В Уральском федеральном округе все чаще реализуются проекты, которые сглаживают неравенство между центром и периферией, создают в регионах, средних и малых городах новые точки роста.

В середине ноября Тюмень блеснула на фоне других российских городов, заняв первое место в рейтинге качества автодорог, который составил SuperJob. Сибирский город победил с большим отрывом, набрав 4,25 балла, на втором месте - Набережные Челны (3,75) и только за ними следует Москва, получившая 3,57. Санкт-Петербург занял лишь 13-ю строчку рейтинга с 3,08 балла. Это не просто повод для гордости тюменцев за малую родину - это знаковое событие, говорящее о том, что жизнь за МКАДом уже не теплится, как два десятилетия назад, а идет семимильными шагами. Российские города растут и развиваются и уже наступают столицам на пятки.

Краснодар и Тюмень лидируют среди крупных российских городов по совокупности показателей: приросту населения, объему инвестиций, вводу жилья на душу населения, обороту розничной торговли, уровню доходов, утверждает профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Следом в пятерке лидеров - Екатеринбург, Казань, Новосибирск. У этих городов есть ресурсы для роста. Тюменская область с автономными округами вообще занимает в общероссийском объеме инвестиций наибольшую долю - 14,5%, опережая даже Москву, у которой 12,4%.

- Для России явно недостаточно одного центра развития, - подтверждает вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова, - правда, пока на карте крупнейших городов мира - только Москва и Санкт-Петербург.

По мнению экспертов, России необходима четкая госполитика по отношению к процессу урбанизации. Он неостановим: население из депрессивных районов перетекает в крупные центры, мегаполисы поглощают города-спутники, образуются агломерации, конурбации, метрополии... Это позитивно: в регионах появляются новые "центры силы". А главное - крепнет понимание, что в глубинке создается не только абстрактный валовой продукт, но и вполне конкретные изделия, инновации, прорывные технологии. Что именно здесь живет львиная доля населения страны, и отнюдь не все оно мечтает уехать в столицу: люди хотят жить, где родились, если там есть интересная и нормально оплачиваемая работа, а качество среды отвечает современным требованиям.

Цифровая трансформация необходима и большим, и малым городам. Это своего рода клей, который соединяет все - власть, интересы социума и бизнес

- Да, в стотысячном городе уровень жизни ниже, чем в Москве. Но зато жить там дешевле и требуется меньше средств, чтобы этот уровень повысить, - рассуждает зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач. - Вопрос в том, какие проекты нужны, чтобы качественно изменить жизнь в глубинке.

По словам директора Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрия Толмачева, у пространственного развития России сегодня два противоречивых приоритета: с одной стороны, необходимо сбалансированное развитие всей территории, с другой - ускорение роста возможно за счет концентрации ресурсов в экономических центрах, агломерациях. По мнению экспертов, в сглаживании этих противоречий важную роль должна сыграть цифровизация: умные сервисы способны максимально приблизить периферию к центру. Зарубежный опыт это подтверждает.

- Цифровая трансформация абсолютно необходима и большим, и малым городам. Это своего рода клей, который соединяет все - власть, интересы социума и бизнес, - образно подчеркивает преимущества цифровизации директор департамента глобальных решений и услуг Orange Business Services Робин де Кейзер. - Причем вопрос стоит не о цене перемен, а о размерах потерь, которые неизбежны, если эти преобразования не осуществить.

В УрФО перемены заметны: во всех субъектах в этом году стартовало и уже реализовано немало цифровых, инфраструктурных, производственных и социальных проектов. Они разного масштаба и по стоимости, и по влиянию на благополучие территории. Важно то, что это реально сделано, а значит, впереди - следующий уровень.