Появилось видео массового ДТП в Челябинской области

Появились кадры массового ДТП в Челябинской области, в котором погибли пять человек и получил ранение еще один. Его снял один из очевидцев трагедии в ночь на 30 ноября.

Как уже сообщала "РГ", столкновение трех грузовик и одного легкового автомобиля произошло накануне на 108 километре автодороги подъезд к городу Екатеринбургу. 23-летний водитель грузовика Volvo в условиях снегопада допустил выезд прицепа на встречную полосу и совершил столкновение с манипулятором Tata. После этого прицеп столкнулся с легковым Land Rover и грузовой "Газелью".

В аварии погибли 58-летний водитель Land Rover и три его пассажира, все жители Челябинска, а также водитель Tata, личность которого пока не установлена. Травмы получил водитель "Газели" из Свердловской области.

По факту массового ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривающей наказание на срок до семи лет лишения свободы.

Движение в сторону Екатеринбурга после аварии не перекрывалось. В направлении Челябинска движение осуществляется по дороге-дублеру, идущей параллельно трассе.