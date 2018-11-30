В ближайшее время правительство РФ должно утвердить новую программу модернизации генерирующего оборудования. Принятия документа, регламентирующего порядок отбора проектов, очень ждут и энергетики, и энергомашиностроители: предполагается, что одним из важных условий будет стопроцентная локализация производства оборудования в России.

Участие в программе ДПМ-2 (или "ДПМ штрих"), получившей название по аналогии с завершающейся ДПМ (договоры о предоставлении мощности), выгодно энергокомпаниям: инвесторам гарантирован возврат вложенных средств за счет повышенных платежей за мощность на оптовом рынке. Несколько станций Уральского федерального округа будут стремиться получить такую возможность: по некоторым оценкам, около половины генерирующих мощностей в макрорегионе к 2020 году достигнут паркового ресурса. И, хотя в Свердловской и Челябинской областях есть станции, построенные в начале 1930-х, износ - это не главный критерий: важно также, чтобы мощности были востребованы.

- Мы намерены участвовать в программе. Скорее всего, это будет Новосвердловская ТЭЦ - крупная станция в большом развивающемся регионе, - говорит председатель правления компании "Т Плюс" Денис Паслер. - Речь идет о модернизации турбин Т-100 производства Уральского турбинного завода (УТЗ). Это надежные машины, проверенные десятилетиями, аналогичные планируем и на замену.

По словам Паслера, для компании цена вопроса будет зависеть от количества и состава модернизируемого оборудования, предварительные цифры - от 50 до 100 миллиардов рублей. Деньги немалые, поэтому так важно, что государство гарантирует их возврат. Для энергомашиностроителей же это означает заказы на несколько лет вперед: сегодня, по данным заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, отечественный энергомаш загружен лишь на 50-60 процентов.

- Мы рассчитываем, что принятие программы "ДПМ-штрих" простимулирует как предприятия энергомашиностроения и смежных отраслей, так и российских энергетиков. Мы уже начали обсуждение проектов модернизации установленного оборудования с рядом генерирующих компаний, - сообщил "РГ" генеральный директор УТЗ Игорь Сорочан.

- У нас одна из самых устаревших энергосистем в мире - средний возраст оборудования составляет 35 лет. Чтобы его снизить, нужно модернизировать в год не по четыре гигаватта мощностей, как планируется, а по 8-10, - говорит заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

Тянуть с модернизацией некуда: как утверждает зампредседателя правления Системного оператора ЕЭС Федор Опадчий, парковый ресурс турбин в стране в среднем выработан на 120 процентов. Однако в последнее время энергетики, по сути, заморозили инвестпрограммы.

- Год назад все узнали, что будет программа ДПМ-2. Итог - за этот период у нас лишь один заказ на паровую турбину: все ждут ДПМ, - невесело констатирует глава холдинга РОТЭК Михаил Лифшиц.

Энергетики, может, и хотели бы проводить модернизацию нон-стоп, но существующие тарифы роскошествовать не позволяют: их хватает только на текущий ремонт оборудования. Госпрограмма даст возможность заменить выработавшие свой ресурс машины на новые. Производители электроэнергии хотели бы получить столь же надежные, но более современные и эффективные, и при этом по разумной цене. Правительство понимает, что должно процесс поддержать, формулируя задачу обеспечить полную надежность энергосистемы - ее неотключаемость и независимость от западных поставщиков оборудования. Как подчеркивает Василий Осьмаков, первая программа ДПМ не была нацелена на развитие отечественной промышленности: построенные по ней энергоблоки сплошь напичканы импортом.

К сожалению, полностью укомплектовать новые станции отечественным оборудованием сегодня не получится. Главная проблема - газовые турбины большой мощности в России не производят. Выходит, чтобы попасть в программу, выполнив требование стопроцентной локализации, энергетикам придется отказаться от строительства парогазовых установок, которые считаются наиболее эффективными? Пока ясности нет, но очевидно, что газовую турбину мощностью 100-200 мегаватт необходимо создать, и поскорее. По мнению всех заинтересованных сторон, такая работа должна вестись на условиях государственно-частного партнерства, поскольку это вопрос национальной энергетической безопасности.