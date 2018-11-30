Новости

На Кубани решили поощрить раненных сотрудников Росгвардии 12:22
Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" стартует в Москве 12:21
В Шереметьево самолет экстренно прервал взлет из-за человека на ВПП 12:19
В Совфеде прокомментировали слова нового президента Грузии о России 12:17
МИД: Возмущены условиями содержания Бутиной в тюрьме США 12:10
Вышел сериал "Цитируемая Си Цзиньпином классика" на испанском языке 12:09
Появилось видео массового ДТП в Челябинской области 12:00
Калининградский зоопарк признали одним из лучших в Восточной Европе 11:55
Косачев: Россия не должна запрещать въезд украинцам 11:52
Москвичи начали массово скупать мини-пигов в преддверии Нового года 11:49
Netflix снимет альтернативную историю Великой французской революции 11:48
Жители Сургута получили записки с угрозами взорвать их дома 11:46
Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве 11:45
Вандалы осквернили дом вице-канцлера Германии 11:39
Захарова: Украине может угрожать разрастание гражданского конфликта 11:36
Лукашенко проведет в Орше совещание по развитию льняной отрасли 11:36
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах 11:35
Netflix снимет полицейский сериал про комнату для допросов 11:33
Роспотребнадзор предупредили россиян о распространении холеры в мире 11:16
Сенаторы обсудят последствия инцидента в Керченском проливе 11:14
В Росгвардии рассказали о состоянии раненных в Краснодаре сотрудников 11:13
ФРГ изучает криминальную версию поломки лайнера Меркель 11:06
В Москве пройдет конференция "Новое поколение и телевидение будущего" 11:03
В Челябинской области завели дело по факту ДТП с пятью погибшими 11:00
Стал известен доход трех богатейших министров Трампа 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 10:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Технологии сближают

Информатизация расширяет возможности населения и бизнеса разных территорий
Текст: Юлия Борисова
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Все субъекты Уральского округа сохраняют положительную динамику в экономике: растет производство основных видов промышленной и сельско­хозяйственной продукции, объемы строительства и благоустройства, уровень жизни населения. Каковы перспективы развития и что поможет уменьшить социально-экономическое неравенство регионов, рассуждает полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Российская газета: Николай Николаевич, каким стал для Уральского округа 2018 год?

Николай Цуканов: Прежде всего отмечу, что, несмотря на санкционные ужесточения, промышленные предприятия нашего округа остаются конкурентоспособными. Цифры сами говорят за себя: индекс промышленного производства в УрФО в январе-сентябре 2018-го составил 105,8% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, тогда как в целом по РФ - 103. Конечно, в разных отраслях ситуация отличается. Скажем, в сфере добычи полезных ископаемых индекс составил 105%, а в обрабатывающих производствах - 107,4%.

Увеличение темпов роста экономики напрямую отразится и на социальном развитии, ведь в январе-сентябре 2018 года в консолидированный бюджет РФ с территории округа поступило 4,11 триллиона рублей, это на 38,7% больше, чем годом ранее.

РГ: В УрФО входят регионы, несопоставимые по своим экономическим показателям и потенциалу. Может ли внедрение цифровых технологий в разных сферах уравнять возможности граждан и бизнеса разных территорий или хотя бы смягчить разницу?

НЦ: Безусловно, и это - один из ключевых пунктов майского указа президента 2018 года. Именно ради преодоления такого неравенства в России последовательно проводится государственная политика, направленная на развитие информационно-коммуникационных технологий. Еще в 2002 году принята Федеральная целевая программа (ФЦП) "Электронная Россия", затем ФЦП "Информационное общество РФ", с 2017 года реализуется программа "Цифровая экономика".

Формирование цифровой экономики - одно из ключевых направлений нашей работы: в аппарате полпреда оно даже выделено в отдельный блок

Пока можно подвести лишь промежуточные их итоги, но, например, в части совершенствования системы госуправления и обеспечения равного доступа жителей УрФО к получению государственных услуг прогресс виден невооруженным глазом. Подавляющее большинство наших земляков имеет доступ не только к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, но и к аналогичным региональным ресурсам, созданным в каждом субъекте. Кроме того, свыше 90% жителей УрФО могут получать госуслуги в многофункциональных центрах. Создание разветвленной сети МФЦ позволило сократить время ожидания в очереди до 15 минут. К слову, помимо МФЦ для граждан существуют такие же центры для бизнеса и их услуги весьма востребованы. В результате, согласно исследованиям, более 90% жителей округа удовлетворены качеством госуслуг. В дальнейшем предстоит эту систему совершенствовать, расширяя перечень услуг, предоставляемых в электронном виде.

РГ: В числе первых внедрять цифровые технологии обязаны органы власти. Какие наиболее заметные проекты цифровизации в сфере госуправления реализованы в регионах УрФО?

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Россияне смогут пользоваться цифровым паспортом и правами

НЦ: Совсем недавно мы обсуждали этот вопрос на окружном совещании. Пожалуй, один из самых масштабных проектов - внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Здесь картина такова: в 115 муниципальных образованиях действуют системы видеонаблюдения за правопорядком в общественных местах (количество видеокамер достигло 39 тысяч единиц), в 13-ти - устройства экстренной связи "гражданин-полиция". В результате за 9 месяцев 2018 года с использованием средств видеонаблюдения раскрыто 210 преступлений и пресечено 7724 административных правонарушения. Так что система уже доказала свою эффективность.

Другое важнейшее направление - информатизация системы здравоохранения: внедрение дистанционной записи к врачу, цифровизация регистратур, телемедицина. Для этого требуется развитие высокоскоростных каналов связи, что особенно важно для северных территорий - труднодоступных и малонаселенных районов Югры и Ямала. Там эта работа ведется очень активно.

Отдельно отмечу опыт Тюменской области, где информатизация сферы здравоохранения строится на централизованном управлении: в электронном виде организовано планирование и ведение расписания работы врачей, запись на прием, ведение амбулаторных карт, оформление рецептов, направлений на лабораторные исследования и получение их результатов врачом и так далее.

В Курганской области к высокоскоростному интернету подключены 26 медицинских организаций, еще 20 планируется подключить до конца года, в Челябинской - 155 объектов, а в Свердловской области в единой информационной сети уже 97% лечебных учреждений.

Такая же работа во всех субъектах округа ведется в части информатизации публичных библиотек. Все государственные библиотеки уже имеют широкополосный доступ в интернет, а в ЯНАО, Тюменской и Челябинской областях - и все муниципальные. В остальных регионах работа продолжается.

Фото: Сергей Куксин
Цифровизация повлечет за собой изменение мира профессий

РГ: А как идет цифровизация промышленного сектора? Какие отрасли в УрФО наиболее активно занимаются внедрением цифровых технологий?

НЦ: По данным опросов, около 80% предпринимателей считают свои компании цифровыми. Но тут важно определиться с понятиями "цифровизация" и "информатизация". Если мы говорим о наличии станков с числовым программным управлением и использовании интернета в системе продаж и взаимодействия с поставщиками, то речь идет об информатизации промышленного производства, которая, я считаю, уже прошла повсеместно.

Цифровизация - это более сложный уровень информатизации. Цифровая система не просто решает поставленные оператором задачи - она способна действовать независимо, выполнять аналитические функции и составлять прогнозы, самостоятельно формулировать выводы. Такие новшества в УрФО активно внедряются в банковском секторе, на предприятиях Росатома и во многих других компаниях, как правило, крупных, ведь они требуют масштабных инвестиций. Например, инновационные технологии с использованием суперкомпьютерного моделирования для поиска и оценки состояния залежей, оптимизации добычи углеводородов уже используют добывающие компании Тюменской области. В дальнейшем, уверен, цифровые технологии будут распространяться все шире.

Отмечу: формирование цифровой экономики - одно из ключевых направлений и нашей работы, в аппарате полпреда оно даже выделено в отдельный блок. И для себя считаю эту задачу одной из приоритетных.

Власть Работа власти Регионы УрФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сириец снял на видео ракетную атаку Израиля
Меркель пропустит первый день саммита G20
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
Стал известен доход трех богатейших министров Трампа
Госдеп США дал согласие на продажу Польше ракетных систем на $655 млн