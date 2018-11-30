Все субъекты Уральского округа сохраняют положительную динамику в экономике: растет производство основных видов промышленной и сельско­хозяйственной продукции, объемы строительства и благоустройства, уровень жизни населения. Каковы перспективы развития и что поможет уменьшить социально-экономическое неравенство регионов, рассуждает полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

Российская газета: Николай Николаевич, каким стал для Уральского округа 2018 год?

Николай Цуканов: Прежде всего отмечу, что, несмотря на санкционные ужесточения, промышленные предприятия нашего округа остаются конкурентоспособными. Цифры сами говорят за себя: индекс промышленного производства в УрФО в январе-сентябре 2018-го составил 105,8% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, тогда как в целом по РФ - 103. Конечно, в разных отраслях ситуация отличается. Скажем, в сфере добычи полезных ископаемых индекс составил 105%, а в обрабатывающих производствах - 107,4%.

Увеличение темпов роста экономики напрямую отразится и на социальном развитии, ведь в январе-сентябре 2018 года в консолидированный бюджет РФ с территории округа поступило 4,11 триллиона рублей, это на 38,7% больше, чем годом ранее.

РГ: В УрФО входят регионы, несопоставимые по своим экономическим показателям и потенциалу. Может ли внедрение цифровых технологий в разных сферах уравнять возможности граждан и бизнеса разных территорий или хотя бы смягчить разницу?

НЦ: Безусловно, и это - один из ключевых пунктов майского указа президента 2018 года. Именно ради преодоления такого неравенства в России последовательно проводится государственная политика, направленная на развитие информационно-коммуникационных технологий. Еще в 2002 году принята Федеральная целевая программа (ФЦП) "Электронная Россия", затем ФЦП "Информационное общество РФ", с 2017 года реализуется программа "Цифровая экономика".

Формирование цифровой экономики - одно из ключевых направлений нашей работы: в аппарате полпреда оно даже выделено в отдельный блок

Пока можно подвести лишь промежуточные их итоги, но, например, в части совершенствования системы госуправления и обеспечения равного доступа жителей УрФО к получению государственных услуг прогресс виден невооруженным глазом. Подавляющее большинство наших земляков имеет доступ не только к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, но и к аналогичным региональным ресурсам, созданным в каждом субъекте. Кроме того, свыше 90% жителей УрФО могут получать госуслуги в многофункциональных центрах. Создание разветвленной сети МФЦ позволило сократить время ожидания в очереди до 15 минут. К слову, помимо МФЦ для граждан существуют такие же центры для бизнеса и их услуги весьма востребованы. В результате, согласно исследованиям, более 90% жителей округа удовлетворены качеством госуслуг. В дальнейшем предстоит эту систему совершенствовать, расширяя перечень услуг, предоставляемых в электронном виде.

РГ: В числе первых внедрять цифровые технологии обязаны органы власти. Какие наиболее заметные проекты цифровизации в сфере госуправления реализованы в регионах УрФО?

НЦ: Совсем недавно мы обсуждали этот вопрос на окружном совещании. Пожалуй, один из самых масштабных проектов - внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Здесь картина такова: в 115 муниципальных образованиях действуют системы видеонаблюдения за правопорядком в общественных местах (количество видеокамер достигло 39 тысяч единиц), в 13-ти - устройства экстренной связи "гражданин-полиция". В результате за 9 месяцев 2018 года с использованием средств видеонаблюдения раскрыто 210 преступлений и пресечено 7724 административных правонарушения. Так что система уже доказала свою эффективность.

Другое важнейшее направление - информатизация системы здравоохранения: внедрение дистанционной записи к врачу, цифровизация регистратур, телемедицина. Для этого требуется развитие высокоскоростных каналов связи, что особенно важно для северных территорий - труднодоступных и малонаселенных районов Югры и Ямала. Там эта работа ведется очень активно.

Отдельно отмечу опыт Тюменской области, где информатизация сферы здравоохранения строится на централизованном управлении: в электронном виде организовано планирование и ведение расписания работы врачей, запись на прием, ведение амбулаторных карт, оформление рецептов, направлений на лабораторные исследования и получение их результатов врачом и так далее.

В Курганской области к высокоскоростному интернету подключены 26 медицинских организаций, еще 20 планируется подключить до конца года, в Челябинской - 155 объектов, а в Свердловской области в единой информационной сети уже 97% лечебных учреждений.

Такая же работа во всех субъектах округа ведется в части информатизации публичных библиотек. Все государственные библиотеки уже имеют широкополосный доступ в интернет, а в ЯНАО, Тюменской и Челябинской областях - и все муниципальные. В остальных регионах работа продолжается.

РГ: А как идет цифровизация промышленного сектора? Какие отрасли в УрФО наиболее активно занимаются внедрением цифровых технологий?

НЦ: По данным опросов, около 80% предпринимателей считают свои компании цифровыми. Но тут важно определиться с понятиями "цифровизация" и "информатизация". Если мы говорим о наличии станков с числовым программным управлением и использовании интернета в системе продаж и взаимодействия с поставщиками, то речь идет об информатизации промышленного производства, которая, я считаю, уже прошла повсеместно.

Цифровизация - это более сложный уровень информатизации. Цифровая система не просто решает поставленные оператором задачи - она способна действовать независимо, выполнять аналитические функции и составлять прогнозы, самостоятельно формулировать выводы. Такие новшества в УрФО активно внедряются в банковском секторе, на предприятиях Росатома и во многих других компаниях, как правило, крупных, ведь они требуют масштабных инвестиций. Например, инновационные технологии с использованием суперкомпьютерного моделирования для поиска и оценки состояния залежей, оптимизации добычи углеводородов уже используют добывающие компании Тюменской области. В дальнейшем, уверен, цифровые технологии будут распространяться все шире.

Отмечу: формирование цифровой экономики - одно из ключевых направлений и нашей работы, в аппарате полпреда оно даже выделено в отдельный блок. И для себя считаю эту задачу одной из приоритетных.