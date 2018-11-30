Редакция "РГ" определила победителя традиционного конкурса фотографий на обложку спецвыпуска "Сделано в УрФО". Наш фотоконкурс стал традиционным, и мы во второй раз порадовались ярким и точным снимкам его участников. Любители и профессионалы прислали в редакцию фотографии из всех регионов УрФО. Авторы подтвердили, что символом наших суровых краев по-прежнему остается мастеровой человек.

Около 50 снимков претендовали на обложку выпуска. Единодушным решением жюри, в которое вошли сотрудники уральского филиала "Российской газеты" и московской редакции, победителем стал екатеринбургский фотограф Юрий Мякаев. На снимке из цеха Уральского турбинного завода - модернизация ротора турбины Бийской ТЭЦ. Один из сложнейших этапов в этом процессе - съем полумуфты и дисков. Операция производится в вертикальном положении с применением четырех газовых тепловых пушек. Автор снимка - фотокорреспондент заводской газеты, победитель региональных фотовыставок.

В шорт-лист фотоконкурса также вошли работы Анатолия Шулепова (Челябинск) и Евгения Поторочина (Екатеринбург). На фото Анатолия, члена Союза фотохудожников России и фотокорреспондента газеты "Призыв", мы видим ремонт железнодорожного пути в Челябинской области. Новые материалы и технологии, применяемые при этом, позволяют впоследствии ускорять движение поездов. В богатом архиве Евгения - история почти каждой "Ласточки", скоростного поезда производства "Уральских локомотивов".

Редакция благодарит всех участников фотоконкурса, которые помогли читателям увидеть сделанное в УрФО.