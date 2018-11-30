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30.11.2018 14:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В кадре - человек труда

Текст: Елена Миляева
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Редакция "РГ" определила победителя традиционного конкурса фотографий на обложку спецвыпуска "Сделано в УрФО". Наш фотоконкурс стал традиционным, и мы во второй раз порадовались ярким и точным снимкам его участников. Любители и профессионалы прислали в редакцию фотографии из всех регионов УрФО. Авторы подтвердили, что символом наших суровых краев по-прежнему остается мастеровой человек.
Фото: Юрий Мякаев/РГ Фото: Анатолий Шулепов/РГ
Фото: Анатолий Шулепов/РГ

Около 50 снимков претендовали на обложку выпуска. Единодушным решением жюри, в которое вошли сотрудники уральского филиала "Российской газеты" и московской редакции, победителем стал екатеринбургский фотограф Юрий Мякаев. На снимке из цеха Уральского турбинного завода - модернизация ротора турбины Бийской ТЭЦ. Один из сложнейших этапов в этом процессе - съем полумуфты и дисков. Операция производится в вертикальном положении с применением четырех газовых тепловых пушек. Автор снимка - фотокорреспондент заводской газеты, победитель региональных фотовыставок.

Фотоконкурс для спецвыпуска "Российской газеты" в УрФО стал традиционным

В шорт-лист фотоконкурса также вошли работы Анатолия Шулепова (Челябинск) и Евгения Поторочина (Екатеринбург). На фото Анатолия, члена Союза фотохудожников России и фотокорреспондента газеты "Призыв", мы видим ремонт железнодорожного пути в Челябинской области. Новые материалы и технологии, применяемые при этом, позволяют впоследствии ускорять движение поездов. В богатом архиве Евгения - история почти каждой "Ласточки", скоростного поезда производства "Уральских локомотивов".

Редакция благодарит всех участников фотоконкурса, которые помогли читателям увидеть сделанное в УрФО.

Фото: Евгений Поторочин/РГ
Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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