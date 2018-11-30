В 2018 году семейная рыболовецкая артель "Орион" начала производство консервов, которые уже идут влет в магазинах не только Ямала, но и многих городов страны: Москвы, Екатеринбурга, Тюмени. Сегодня на заводе выпускают за смену по тысяче банок консервов из частиковых и сиговых рыб, используя традиционные заправки - растительное масло и томатный соус.

Всего артель изготавливает около 200 видов готовой продукции: помимо консервов это еще и пресервы, полуфабрикаты, копченая и вяленая рыба. Мощность рыбозавода - до пяти тонн продукции в сутки. Совсем недавно на предприятии начали выпускать и настоящий деликатес - консервированную осетрину, сырье для которой приобретают на салехардской осетровой ферме, сообщили "РГ" в департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямала.

Как рассказал директор предприятия Олег Мамеев, в штате сейчас 27 человек, примерно столько же еще задействовано в сезон рыбодобычи. Основной вылов "Ориона" приходится на летнюю путину, начиная с июня. Однако, когда не хватает собственного сырья, предприятие приобретает его у рыболовецких организаций округа.

К слову, новый рыбозавод стоит по соседству со старейшим предприятием отрасли - Салехардским комбинатом. Но работники "Ориона" не боятся конкуренции с именитым "коллегой". Ставки делают на качество и эксклюзивность продукции, а еще на проверенные временем рецепты и собственные кулинарные инновации. Олег Мамеев бережно собрал, например, книги с рецептами консервов, производимых во времена СССР. Он нашел их на месте снесенного старого рыбоконсервного комбината, закрытого в 90-е годы прошлого века. Так бы пропали вовсе, а сегодня эта признанная классика рыбных рецептов пошла в дело. На предприятии даже оригинальную торговую марку зарегистрировали - "Ямалик". И планы у предпринимателей большие.

У артели пятнадцать рыбопромысловых участков на Оби от Катравожа до Байдарацкой губы. Так что рыба на завод поступает самая разная, планируется, что будет даже ямальская навага, которую в Салехарде днем с огнем не сыскать. А вот муксун пока импортный. Промышленный вылов своего, ямальского, как известно, запрещен. Зато в ход идет и щекур, и сырок.

Надо сказать, рыболовецкая артель - дело всей жизни ее руководителя Олега Мамеева. Несколько лет назад у него был только небольшой цех по засолке, копчению и вялению рыбы. Продукция расходилась бойко, и он решил расширить производство. Пять лет назад получил разрешение от городских властей на возведение рыбозавода. Обратился в Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ямала, получил заем. Предприниматель не скрывает: построить завод было бы невозможно без помощи регионального фонда.

Кстати

В 2018 году семейная артель произвела 150 тонн готовой продукции и выпустила 55 тысяч банок рыбных консервов.