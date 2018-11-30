Как уральским школьникам прививают культуру питания и сервиса принято считать, что еда в столовой - это сытно, но просто. В школе вообще не до красивой подачи: главное - СанПиНы соблюдать. "На самом деле повара, которые ежедневно кормят детей, еще фору могут дать коллегам в мастерст­ве и фантазии. Это подтверждают кулинарные поединки, которые мы проводим между филиалами", - опровергает мифы генеральный директор компании "Кейтеринбург" Ольга Большедворова.

Российская газета: Ольга Анатольевна, сектор соцпитания для бизнеса финансово не так привлекателен, как корпоративное питание, но ваша компания в нем уверенно себя чувствует. За счет чего?

Ольга Большедворова: За счет синергии - мы стараемся брать на обслуживание и социальные, и индустриальные объекты на территории одного города, региона. Это снижает управленческие издержки, помогает эффективно выстраивать логистику, закупки. Традиционно соцпитание - прерогатива МУПов, но сегодня в этот сектор активно идут частные опера-торы. Я считаю, главное преимущество такого бизнеса, как наш, - возможность инвестировать, развивать объекты, тогда как МУПы их только эксплуатируют.

РГ: Помогли ли субсидии, которые Федерация выделяла регионам на модернизацию школьных пищеблоков в 2011-2013 годах?

ОБ: Действительно, была серьезная программа, часть учебных заведений ею воспользовались, но время не стоит на месте, техника изнашивается, меняются требования Роспотребнадзора. Бюджету за всем этим не угнаться, решением проблемы может быть только государственно-частное партнерство.

Нередко мы заходим на площадку и видим оборудование в удручающем состоянии. Заменяем его на современные холодильники, пароконвектоматы, индукционные печи, мармиты, жарочные шкафы, которые позволяют готовить в щадящем режиме и здоровью персонала не вредят. Внедряем новые технологии, обновляем кухонный инвентарь, сан-технику, спецодежду. Помимо этого проводим косметические ремонты, меняем мебель в обеденных залах. Директора школ, увидев упаковки новых тарелок и столовых приборов, радуются: не будет больше посуды со сколами, алюминиевых ложек-вилок.

РГ: Инвестиции возвратные?

ОБ: Они оправдывают себя за счет долгосрочных контрактов с управлениями образования: 3-5 лет. Прежде чем начать сотрудничество, проводим аудит, в ходе которого понимаем, какие потребуются средства, расписываем поэтапно инвестпрограмму, просчитываем экономику. Только за два последних года мы вложили в объекты соцпитания свыше 105 миллионов рублей, в среднем на один детсад получается 200 тысяч рублей, на школу - 450 тысяч. На стоимости обеда это не сказывается: ее устанавливает администрация города, и мы обязаны в эту сумму уложиться.

РГ: Наверняка при выходе на рынок аутсорсинга питания вы столкнулись со скепсисом чиновников.

ОБ: А он и сейчас никуда не исчез. Но, когда мы приглашаем их посмотреть наши объекты, отношение меняется. Каждый должен заниматься своим делом: учителя - учить, воспитатели - воспитывать, а операторы питания - кормить. Компания, которая занимается этим профессионально, знает, как все организовать правильно. У нее своя технологическая база, повара, свой санврач, специалист по системе менеджмента качества ХАССП (международная концепция идентификации, оценки и управления опасными факторами производства пищевой продукции), свой пул производителей. Аутсорсеры снимают с заказчика нагрузку, касающуюся зарплаты персонала, расходов на медосмотры, коммуналку, обновление ресурсов.

РГ: Как побороть предвзятость: "школьная еда - не такая, как дома"?

ОБ: С этим можно бороться только открытостью. Мы приглашаем родителей на бракераж готовой продукции - пожалуйста, пробуйте, взвешивайте. Каждый квартал замеряем индекс удовлетворенности потребителя, для чего опрашиваем директоров школ, сотрудников управления образования, родительские комитеты. Проводим анкетирование учеников старших классов. На основе всех замечаний и предложений руководители филиалов составляют план мероприятий и доводят до клиентов, что и когда сделано. Также привлекаем "тайных покупателей".

В нашей работе не обойтись без просвещения: во многих семьях сегодня, к сожалению, утеряна культура правильного питания, вместо горячих завтраков на стол ставят бутерброды, хлопья. Вместо полезных паровых котлет на обед- жареные окорочка. Чтобы изменить мировоззрение детей и родителей, мы вместе с администрациями школ и детских садов организуем дегустации, тематические праздники (День витаминов, День овощей), где предлагаем пришедшим приготовить что-то самим, рассказываем о здоровом питании, знакомим с поварами. Мастер-классы от наших бренд-шефов собирают аншлаги.

РГ: Какое количество детей сегодня кормит "Кейтеринбург"?

ОБ: В Югре, Челябинской и Свердловской областях у нас более 300 объектов, где питается около 100 тысяч детей. Есть планы выйти в Барнаул, Новосибирск, Омск, Магадан, Красноярск, Курган, Новгород.