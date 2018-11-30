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30.11.2018 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В челябинском аэропорту опровергли неоказание помощи подростку-инвалиду

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В челябинском аэропорту Баландино опровергли информацию о неоказании помощи подростку-инвалиду при доставке от самолета до здания аэропорта. За юношей к авиалайнеру был направлен специальный амбулифт со специалистами, сообщили в пятницу в пресс-службе аэровокзала.

Фото: youtube.com
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- В нашем аэропорту круглосуточно в три смены работают группы сертифицированных специалистов по оказанию помощи маломобильным пассажирам, - сообщил представитель аэропорта Сергей Куклев. - После получения телеграммы от авиакомпании к борту самолета с юношей с ограниченными возможностями был направлен амбулифт, который доставил его и сопровождающее лицо в зал прилета здания аэропорта. Там наши специалисты, действуя по протоколу, предложили сопроводить их до выхода из здания, однако пассажиры отказались. По факту появившихся в СМИ публикаций проведена служебная проверка. Каких-либо нарушений в действиях наших специалистов она не вывила.

Ранее с подачи одной из общественных организаций в СМИ появилась информация о том, что 16-летний подросток-инвалид по возвращении из Санкт-Петербурга, где у него проводили забор стволовых клеток, не был обеспечен специальным креслом после прилета в Челябинск. Якобы подросток во время доставки от самолета к аэровокзалу был вынужден передвигаться на костылях и в пути едва не упал.

По сообщениям об инциденте инициировала проверку региональный омбудсмен по правам ребенка Ирина Буторина.

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