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30.11.2018 08:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП на трассе Челябинск - Екатеринбург погибли пять человек

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобиля, в котором, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом в пятницу сообщили в ГУ МВД по региону.

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- Вчера в около 11 часов ночи на 108 километре автодороги подъезд к городу Екатеринбургу 23-летний водитель грузовика Volvo в условиях снегопада допустил выезд прицепа на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Tata, - сообщили в пресс-службе полицейского главка. - После этого прицеп столкнулся с Land Rover и грузовой "Газелью".

В аварии погибли 58-летний водитель Land Rover и три его пассажира в возрасте 21, 31 и 56 лет - все жители Челябинска, а также водитель Tata, личность которого пока не установлена. Водитель "Газели" из Свердловской области получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Как сообщили в ГУ МЧС, в ликвидации последствий аварии участвовали более 30 спасателей и девять единиц техники.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск УрФО Свердловская область Екатеринбург
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