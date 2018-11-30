В ДТП на трассе Челябинск - Екатеринбург погибли пять человек

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобиля, в котором, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом в пятницу сообщили в ГУ МВД по региону.

- Вчера в около 11 часов ночи на 108 километре автодороги подъезд к городу Екатеринбургу 23-летний водитель грузовика Volvo в условиях снегопада допустил выезд прицепа на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Tata, - сообщили в пресс-службе полицейского главка. - После этого прицеп столкнулся с Land Rover и грузовой "Газелью".

В аварии погибли 58-летний водитель Land Rover и три его пассажира в возрасте 21, 31 и 56 лет - все жители Челябинска, а также водитель Tata, личность которого пока не установлена. Водитель "Газели" из Свердловской области получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Как сообщили в ГУ МЧС, в ликвидации последствий аварии участвовали более 30 спасателей и девять единиц техники.