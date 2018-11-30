В Екатеринбурге завершился Международный форум музыкальных театров

В Екатеринбурге большим гала-концертом завершился Международный форум "От практики к совершенству" посвященный проблемам музыкального театра. Этим форумом лидер жанра оперетты и мюзикла - Свердловский академический театр музыкальной комедии - отметил свое 85-летие.

Праздничное гала - подарок театру от коллег из екатеринбургских театров и творческих коллективов, из Москвы и Петербурга, Иркутска и Новосибирска, Иваново и Южноуральска, из Белоруссии и Узбекистана, в нем приняли участие композиторы Максим Дунаевский, Евгений Загот и Александр Пантыкин. Вели концерт бывшие екатеринбуржцы, ныне знаменитые актеры столичных мюзиклов Лика Рулла и Евгений Зайцев.

"Я очень рад, что прилетел на этот ваш праздник, - сказал с прославленной сцены председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин. - Мы сейчас находимся в стенах Свердловского театра музыкальной комедии - с моей точки зрения, это настоящая академия музыкального искусства в России. Здесь очень все креативно. И знаете, меня поражает, что за 85 лет в этом театре было всего три художественных руководителя. Оцените: это большая редкость. И это говорит о многом. О том, что театр жив, с одной стороны, традициями и разумным консерватизмом, а с другой стороны, молодежь подталкивает к эксперименту, к творческим поискам, и театр этим тоже всегда активно занимался. Вы - удивительный театр! Я поздравляю всех актеров, которые сидят здесь в зале, поздравляю делегатов этого форума, прилетевших из разных уголков страны и мира. Жанр оперетты и мюзикла жив, и он жив прежде всего зрителями, которые его любят!"

"Я рассматриваю этот театр как чудо, - признался Максим Дунаевский. - Талантливейшему Кириллу Стрежневу удалось создать в Екатеринбурге свою школу мюзикла, из которой вышли и разлетелись по всей стране уже многие звезды. Это большой мастер уникальной интуиции, сформировавший здесь настоящий комбинат по производству талантов".

На форум в Екатеринбурге слетелись практики и теоретики музыкального театра. Все эти пять дней шли накаленные споры о весьма сложных путях, профессиональных секретах и проблемах "легких жанров"; состоялся "круглый стол" директоров музыкальных театров, который провели генеральный директор Большого театра Владимир Урин и директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис. Участники форума посмотрели "живьем" и в записи несколько лучших спектаклей Свердловской музкомедии, а также родившийся на их глазах импровизированный детский мюзикл "Колобок", написанный семью композиторами и поставленный семью молодыми режиссерами - слушателями лаборатории народного артиста Кирилла Стрежнева. В Екатеринбургском краеведческом музее открылась интерактивная выставка "Счастливое место" - об истории одного из старейших музыкальных театров страны.