Региональное правительство согласилось вложить 75 миллионов рублей в коммерческий научно-производственный проект, за который сообща взялись завод "Нефтемаш", входящий в международный машиностроительно-инжиниринговый холдинг, и Тюменский госуниверситет. Это субсидия, в бюджет ее не вернуть. В чем же казенный интерес?

Предприятие и департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства подписали соглашение о паритетном финансировании исследовательских и опытно-конструкторских работ по реализации проекта с длинным и непонятным для обывателя названием: "Разработка мобильного эталона 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи, согласно государственной поверочной схеме, с целью снижения затрат на извлечение из недр углеводородного сырья". С каждой стороны - по 75 миллионов рублей. Вуз участвует в деле как партнер холдинга и обладатель интеллектуального ресурса, в перспективе рассчитывая на отчисления от тиражирования новинки.

Для чего она нужна? Излишне объяснять важность учета объема добытого и транспортируемого углеводородного сырья. Предназначенные для этого приборы могут показывать и неверные результаты, как правило, из-за технических сбоев. Их периодически поверяют на точность и надежность - в соответствии со строгими государственными нормативами и регламентами. Но эта операция в определенной степени нарушает привычный технологический процесс на промысле, влечет финансовые потери. В идеале нужен передвижной комплекс, с помощью которого можно проверять системы учета без прерывания добычи. Именно такой - на базе шасси грузовика-вездехода - и хотят запустить в серийное производство.

Дело начинают не с нуля: технологическая основа создана совместными усилиями промышленников и вуза несколько лет назад, когда был запущен в эксплуатацию образцовый стационарный стенд для проверки продукции как тюменского завода, так и других поставщиков измерительного оборудования, в том числе иностранных. Стенд, который университетская кафедра расходометрии нефти и газа использует для обучения студентов и магистрантов, федеральное агентство по техрегулированию и метрологии аттестовало как государственный рабочий эталон первого разряда.

Для выпуска мобильного варианта надо реконструировать производственный корпус и закупить комплект дорогого оборудования. Планируется выпускать 60 передвижных комплексов в год. А потребность в них в среднесрочной перспективе эксперты оценивают в 400 единиц. Часть продукции тюменцы будут экспортировать: в ряде стран ее готовы покупать хоть сегодня. За пять лет, начиная с 2020 года, региональная казна, по подсчетам экономистов, должна получить от этого производства налогов на 185 миллионов рублей.

- Впервые в регионе получил господдержку проект в сфере высоких технологий, осуществляемый в кооперации промпредприятием и вузом. Судя по всему, он увенчается успехом, и Тюмень получит возможность выйти на лидирующие позиции в сфере метрологии в России и мире, - уверен директор департамента инвестиционной политики Леонид Остроумов

Между тем

Ученые Тюменского госуниверситета - доцент кафедры радиофизики Наталья Иванова и ее коллега Александр Малюк - запатентовали изобретение, которое может найти широкое применение в промышленности, медицине, биохимии и биометрии, в частности, в устройствах машинного зрения, "лабораториях-на-чипе", микросистемах общего анализа. Это варифокальная жидкая линза. Она представляет собой каплю нелетучей жидкости на твердой прозрачной подложке. Свои оптические свой­ства она меняет под воздействием лазерного пучка. Диапазон фокусного расстояния - едва ли не безграничный. Линза отлично работает и в собирающем режиме, и в рассеивающем. Не изнашивается, конструкционно проста, надежна. И, что очень важно, в отличие от схожей по свойствам другой "жидкой оптики", весьма дорогой и трудозатратной, дешева.