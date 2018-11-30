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30.11.2018 11:39
Проект: В регионах

Завод растет

В Тюменской области реализуют СПИК стоимостью три миллиарда рублей
Текст: Владимир Кораблев
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Компания "Транснефть-Сибирь" реализует специальный инвестиционный контракт (СПИК) по созданию промышленного производственного комплекса на базе действующего Тюменского ремонтно-механического завода.
Фото: Пресс-служба "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба "Транснефть-Сибирь"

СПИК был подписан в июне прошлого года в рамках Петербургского международного экономического форума между Министерством промышленности и торговли РФ, Тюменской областью и ПАО "Транснефть". Объем инвестиций составляет порядка 2,9 миллиарда рублей.

Контракт предусматривает строительство современного производственного комплекса, обеспечивающего выпуск отечественного оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов трубопроводного транспорта и нефтяной промышленности.

Расширение производственного комплекса Тюменского ремонтно-механического завода
(ТРМЗ) включает возведение сборочно-сварочного цеха, складского комплекса и объектов инфраструктуры. Цех оснастят современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением: здесь будут машины термической резки листа и лазерной резки проката, листогибочный пресс, валковые листогибочные машины, роботизированный сварочный комплекс. По словам руководителя группы сопровождения новых видов продукции и проектов от заказчика ТРМЗ Виктора Мамонтова, строительство развернулось масштабное: на площади 15 тысяч квадратных метров будет расположен сборочно-сварочный цех, более 15 тысяч квадратов занимает складской комплекс. В двух высоких помещениях установят 26 козловых и консольных кранов, приспособленных для перемещения крупных изделий.

- Для работников здесь все предусмотрено, - утверждает Мамонтов, - под потолком будут стоять газовые инфракрасные излучатели, которые обеспечат тепло в сборочно-сварочном цехе и теплом складе складского комплекса. Свет, кондиционирование, вентиляция спроектированы и будут сделаны. Кстати, за счет введения новых мощностей появится до 200 рабочих мест. Пока на заводе заняты 677 человек.

Сейчас идет монтаж цеха, складского комплекса и кабельных эстакад, прокладка наружных сетей канализации. С мая нынешнего года под будущие здания строители забили почти 1,4 тысячи свай, залили свыше двух тысяч кубометров бетона и смонтировали металлоконструкции общим весом более трех тысяч тонн. Строительство идет с опережением графика почти на четыре месяца.

Новый комплекс позволит ТРМЗ существенно нарастить объемы производства. В целом номенклатура выпускаемых изделий насчитывает свыше 1,8 тысячи наименований

Надо отметить, что значительная часть материалов, используемых при возведении новых мощностей, изготовлена здесь же, в Тюменской области. Это арматура, бетон, пластиковые трубы, все инертные материалы и уже упомянутые газовые излучатели. Будут использованы и принципиально новые для региона энергосберегающие технологии: на крыше зданий установят солнечные батареи на 250 кВт, произведенные в Новочебоксарске. Они обеспечат часть потребностей производства в электроэнергии.

Окончание строительства и ввод производственного комплекса в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2019 года. Выпуск серийной продукции, в число которой, например, входят очистные сооружения, оборудование для проведения ремонтных работ в болотистой местности, специализированное оборудование для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, начнется с 2020 года.

Стоит отметить, что ремонтно-механический завод "Транснефть-Сибирь" - одно из ведущих предприятий региона, снабжающих нефтетранспортную отрасль продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания магистральных и подпорных насосных агрегатов. Новый комплекс позволит ТРМЗ существенно нарастить объемы производства. В целом номенклатура выпускаемых изделий насчитывает свыше 1,8 тысячи наименований. Одно из новых направлений - выпуск современных очистных систем. Заказчики эту продукцию уже ждут.

- Средний горизонт планирования - пять лет, - рассказывает исполняющий обязанности директора ТРМЗ Сергей Миняйло, - и на это время мы обеспечены заказами практически на 100 процентов. А с введением дополнительных мощностей объем поставляемой продукции увеличится почти в два раза в денежном выражении.

Серьезное участие в выполнении специнвестконтракта принимает правительство области.

- Без его поддержки и участия мы не смогли бы в такой короткий срок реализовать проект, - утверждает Миняйло. - Нам оказывают помощь в плане согласований, проектирования и прокладки коммуникаций, выдачи разрешений и помощи в работе с муниципальными организациями.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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