Жители Сургута получили записки с угрозами взорвать их дома

В Сургуте жители двух многоэтажек получили угрозы о взрыве их домов. Записки с сообщением о теракте они обнаружили в подъездах.

Как общила "РГ" глава пресс-службы полиции Югры Ольга Абмайкина, информацию об угрозах экстренные службы Сургута получили в четверг вечером. Жильцы многоквартирного дома на Пролетарском проспекте нашли в подъезде записку, в которой говорилось, что их дом будет взорван. В сообщении также было указано время, когда это произойдет.

Чуть позднее в социальных сетях рассказали о том, что подобная записка была найдена в другом многоэтажном доме, расположенном неподалеку. Эвакуация граждан ни в том, ни в другом случае не потребовалась.

По данному факту сотрудники отдела дознания городского управления МВД возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Согласно закону, максимальное наказание за это правонарушение - до трех лет ограничения свободы.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают авторов угроз.