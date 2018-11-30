Решение Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 21 августа 2018 г. признаны не действующими со дня принятия Методические рекомендации по работе с каталогами (справочниками) независимых экспертных организаций N.A.D.A. и Kelly Blue Book для определения таможенной стоимости автотранспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации с североамериканского рынка (приложение) к письму Федеральной таможенной службы от 25 декабря 2007 г. N 05-11/49697.

Решение суда вступило в законную силу 25 сентября 2018 г.