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30.11.2018 14:57
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Роскосмос пожаловался на санкции и демпинговые цены Илона Маска

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Конкурентоспособность космической техники России на мировом рынке упала из-за демпингующей деятельности компании SpaceX, которую возглавляет предприниматель Илон Маск. Кроме того, планы госкорпорации по проведению запусков не удалось осуществить из-за санкций и ослабления курса рубля.

Согласно плану, доля российского экспорта ракетно-космической техники должна была по итогам прошлого года составить 24,5% мирового рынка, но в реальности этот показатель составил лишь 8,5%.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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"Выход частных фирм США при содействии государства на мировой рынок пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков (в частности, фирмы SpaceX с семейством РН Falcon)", - говорится в опубликованном отчете о деятельности ГК "Роскосмос" за 2017 год.

Кроме того, показатели упали из-за препятствий по оснащению российских космических аппаратов высококачественной импортной аппаратурой, что обусловлено санкционной политикой западных государств. Негативно на состоянии отрасли также сказалось падение курса рубля по отношению к мировым валютам.

"В настоящее время в отрасли принимаются меры по импортозамещению и сокращению операционных затрат", - говорится в отчете.

Несмотря на все трудности доходы ГК "Роскосмос" от доставки американских астронавтов на орбиту в прошлом году составили 225,5 миллионов долларов.

Общество Космос
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