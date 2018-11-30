Роспотребнадзор и Минздрав опровергли данные о заболеваемости ВИЧ в РФ

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что Россия обгоняет все страны Европы по темпу распространения ВИЧ, не соответствуют действительности. Об этом говорится в совместном заявлении Роспотребнадзора и Минздрава России.

Как отмечается в официальном заявлении, данные, опубликованные в докладе Европейского бюро ВОЗ "Обзор эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу в Европе", не соответствуют действительности. Российская Федерация не представляла в бюро данные по эпидситуации в стране. Ряд европейских стран (например, Германия, Италия, Финляндия и др.) также не представляют сведений в ВОЗ, например, о числе обследованных на ВИЧ.

В 2016 году правительством России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Уже в 2017 году было отмечено снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 1,5 %. А за 10 месяцев 2018 года удалось снизить заболеваемость еще на 2% при росте числа обследований населения на 13% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Сегодня в России ежегодно на выявление ВИЧ обследуется не менее 34 млн человек с тенденцией к увеличению. Это 23,1 теста на каждые 100 человек. В то же время, по данным доклада Европейского бюро ВОЗ, в странах Западной Европы охват населения тестированием на ВИЧ не превышает 10%.