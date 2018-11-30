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30.11.2018 11:16
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор предупредили россиян о распространении холеры в мире

Текст: Ольга Игнатова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала этого года в 37 странах мира холерой заболели свыше 73,3 тысячи человек. Из них умерли - 1788 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор. 

Холера - это особо опасная инфекция, протекающая с развитием тяжелого гастроэнтерита и с выраженным обезвоживанием организма, вплоть до развития дигидратационного шока. Холера имеет высокую летальность, поэтому отнесена ВОЗ к высокопатогенным карантинным инфекциям. Наиболее часто вспышки холеры регистрируются в странах Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

Фото: depositphotos.com
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Сейчас больше всего заболевших (более 70,2 тыс. человек) проживают в Африке, в том числе в Нигерии (свыше 24 тыс.), республике Конго (21,1 тыс.), Сомали (5,5 тыс.), Танзании (4,2 тыс.), Кении (1,4 тыс.). Осложнение эпидемиологической ситуации отмечается в странах Южной Америки, в том числе в Чили.

Холера передается бытовым (грязные руки, предметы, посуда), пищевым и водным путем. Роспотребнадзор принимает жесткие меры по недопущению завоза данной инфекции на территорию России.

Гражданам же, которые могут оказаться в эпидемиологически неблагополучных странах, санитарные врачи советуют:

- употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой они уверены;
- употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;

Фото: depositphotos.com
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- мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;
- желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;
- овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;
- перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом;
- при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в полость рта;
- не купаться в стоячих и медленно текущих водоемах, не использовать воду из таких водоемов для различных бытовых нужд.

 

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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