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30.11.2018 13:23
Рубрика: Экономика

Россияне положили в банки около 2,7 триллиона рублей

Текст: Ольга Игнатова

Объем средств населения в банках за девять месяцев этого года (с 1 января по 1 октября) увеличился на 3,6 процента - почти до 2,7 триллиона рублей. За аналогичный период прошлого года прирост банковских вкладов составлял 2,3 процента. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Фото: depositphotos.com
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При этом сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2018 года составила 532 миллиарда (2 процента ни общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись за январь-сентябрь на 73 миллиарда рублей (на 16,0 процентов).

Чаще всего люди делают вклады на сумму от 1,4 до 3 миллионов рублей. Такие вклады с начала года выросли на 10,5 процента по сумме и на 11 процентов по количеству счетов. Вклады от 1 до 1,4 миллиона рублей и свыше 3 миллионов выросли на 8 и 8,9 процента по сумме и на 7,9 и 11,1 процента по количеству счетов соответственно. Вклады от 100 тысяч до 1 миллиона рублей увеличились на 1,2 процента по сумме, но уменьшились на 0,2 процента по количеству счетов. Вклады менее 100 тысяч рублей уменьшились на 7,8 процента по сумме и увеличились на 0,5 процента по количеству счетов. Средний же размер вклада на 1 октября составил 170,4 тысячи рублей , увеличившись по сравнению с началом года на 7,1 процента.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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С января по июль нынешнего года наблюдалось снижение доходности, а с августа по сентябрь - рост ставок по вкладам физических лиц. Большая часть банков (86 из 100) понизила ставки. Увеличили ставки 11 кредитных организаций, а в 3 банках он остались на прежнем уровне.

Средний уровень ставок по вкладам составил 6,5 процента годовых. Доля депозитов в иностранной валюте увеличилась за девять месяцев незначительно - с 20,6 до 21,1 процента. Люди более склонны открывать вклады до востребования - их доля выросла с 21 22,8 процента. А вот доля вкладов до одного года и свыше одного года уменьшается.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Инвестиции Компании Госкорпорации Агентство по страхованию вкладов
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