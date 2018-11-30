Российские дипломаты навестили летчика Ярошенко

Представители генконсульства РФ в Нью-Йорке посетили летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам заключения в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут).

Причиной посещения стала информация о плохом состоянии здоровья у заключенного. "Россиянин оценил свое самочувствие как удовлетворительное, - отмечается на странице дипмиссии РФ в Facebook. - Он вновь подчеркнул, что стоматолог тюремной больницы не располагает возможностью проведения лечения и зубного протезирования; вместо этого предлагается удалить больные зубы".

Сообщается также, что ряд жалоб медицинского характера остается неудовлетворенным.

"Держим ситуацию на контроле, продолжим оказывать россиянину всю необходимую консульскую помощь", - резюмировали в генконсульстве.

Напомним, что Константин Ярошенко обвиняется американской стороной в подготовке к перевозке крупной партии кокаина. Арест россиянина, произведенный в 2010 году на территории Либерии, стал причиной дипломатического инцидента между Россией и США.