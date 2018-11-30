Новости

Потерявшаяся овца едва не парализовала движение на МКАД 10:48
Задержанных у Крыма украинских моряков переводят в Москву 10:45
"С рюмкой в руке": сестра Евгения Осина рассказала, как нашла его тело 10:42
Экс-сотрудница Госстройнадзора осталась под арестом по делу "Зимней вишни" 10:38
Москвичам пригрозили внезапным облысением из-за игнорирования шапок 10:32
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова 10:26
Белорусскую церковь в Лондоне признали лучшим религиозным зданием в мире 10:23
В Индонезии более ста заключенных сбежали из тюрьмы во время молитвы 10:08
В челябинском аэропорту опровергли неоказание помощи подростку-инвалиду 10:05
Дивизион "Панцирь-С" усилил систему ПВО в Крыму 10:05
В Томске осужден поставщик героина из Кузбасса 10:00
На Восточном начали заправку разгонного блока перед пуском ракеты 09:59
В конце недели в Москве начнет теплеть 09:55
Госдеп США дал согласие на продажу Польше ракетных систем на $655 млн 09:51
В Сибири ученые научились предотвращать экологические бедствия 09:46
Депутат Госдумы от Крыма оценил перспективу закрытия Босфора 09:37
Главный синоптик страны рассказал о погоде в декабре 09:36
Кто предлагает жителям Бреста билеты в открытый космос 09:30
На Камчатке впервые пройдет межнациональный конкурс красоты 09:28
Российские дипломаты навестили летчика Ярошенко 09:21
СК: Пилот разбившегося в Хакасии самолета был пьян 09:17
В Башкирии водитель без прав стал виновником смертельного ДТП 09:12
Меркель пропустит первый день саммита G20 08:42
Минздрав опроверг данные о лидерстве РФ по темпу распространения ВИЧ 08:31
В Приморье полицейские спасли многодетную семью из огня 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 09:21
Рубрика: В мире

Российские дипломаты навестили летчика Ярошенко

Текст: Александр Гацак

Представители генконсульства РФ в Нью-Йорке посетили летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам заключения в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут).

В Кремле не подтвердили схему обмена Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину

Причиной посещения стала информация о плохом состоянии здоровья у заключенного. "Россиянин оценил свое самочувствие как удовлетворительное, - отмечается на странице дипмиссии РФ в Facebook. - Он вновь подчеркнул, что стоматолог тюремной больницы не располагает возможностью проведения лечения и зубного протезирования; вместо этого предлагается удалить больные зубы".

Сообщается также, что ряд жалоб медицинского характера остается неудовлетворенным.

"Держим ситуацию на контроле, продолжим оказывать россиянину всю необходимую консульскую помощь", - резюмировали в генконсульстве.

Напомним, что Константин Ярошенко обвиняется американской стороной в подготовке к перевозке крупной партии кокаина. Арест россиянина, произведенный в 2010 году на территории Либерии, стал причиной дипломатического инцидента между Россией и США.

В мире США Дело летчика Ярошенко
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сириец снял на видео ракетную атаку Израиля
Меркель пропустит первый день саммита G20
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
Госдеп США дал согласие на продажу Польше ракетных систем на $655 млн
Напавший на Глушакова болельщик останется под арестом до суда