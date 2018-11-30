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30.11.2018,  
10:57
Текст:  Николай Грищенко

Российские самолеты заставили понервничать команду британского эсминца

Команда ракетного эсминца Duncan ВМС Великобритании оказалась шокирована действиями российских самолетов в Черном море. Британских моряков напугали маневры истребителей ВКС России.

Как сообщает издание Daily Star, российские летчики cовершали пробные заходы на атаку, продолжительное время проводили облеты британского военного корабля "на опасном расстоянии ". В маневрах участвовали не менее 17 боевых российских самолетов: истребители Су-27, фронтовые бомбардировщик Су-24М и истребители Су-30.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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"Для меня это беспрецедентно. Мы видели столько самолетов впервые", - заявила капитан эсминца Duncan Элеонор Стек.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поблагодарил экипаж эсминца за мужество и стойкость, а глава оперативной группы НАТО командор Майк Ютли отметил, что облет 17 самолетов - крупнейший авиационный рейд российских ВКС за последние 25 лет.

Отметим, что инцидент произошел еще в мае, когда эсминец участвовал в учениях НАТО "Морской щит" в акватории Черного моря. Однако известно о нем стало известно только сейчас из документального фильма телеканала Channel 5.

Кстати

Это не первый случай, когда иностранные моряки жалуются на ВКС России. В апреле 2016 года учебно-тренировочный полет бомбардировщиков Су-24 проходил через район в Черном море, где находился американский эсминец Donald Cook. По утверждению моряков США, самолеты прошли на высоте порядка 30 метров и на расстоянии менее одного километра от корабля. В феврале 2017 года в социальных сетях появился видеоролик полетов российских бомбардировщиков Су-24 возле американского эсминца Porter. В свою очередь, Минобороны России заявляет, что все полеты наших самолетов совершались над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности.

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