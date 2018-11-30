РПЦ расценило обыски в Киево-Печерской лавре как акт устрашения

Обыски, начавшиеся в Киево-Печерской лавре, напрямую связаны с нежеланием Украинской православной церкви принимать участие в "объединительном соборе", считают в Московском патриархате. Оказываемое на церковь давление расценено как "акт устрашения".

"Когда глава государства объявляет представителей церкви, объединяющей большинство верующих в стране, нежеланными на украинской земле, и во вчерашнем видеообращении прибегает к неприличным обвинениям в адрес церкви, когда отменяется действие государственных актов, подтверждающих права монашеской общины на пользование зданиями Почаевской лавры, когда в пещерах Киево-Печерской лавры представители государственной власти проводят опись имущества, когда архиереев и священников Украинской церкви одного за другим вызывают на "беседы" в СБУ, когда, наконец, в доме у наместника крупнейшего монастыря страны, Киево-Печерской лавры, проводят обыск - все это свидетельствует о нарастающей кампании по оказанию давления на "непослушную" Украинскую православную церковь", - передает РИА Новости комментарий зампредседателя отдела внешних церковных связей МП протоиерея Николая Балашова.

Подобных актов устрашения и попыток давления на церковь становится всё больше, констатировал Балашов.