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30.11.2018 23:04
Рубрика: Спорт

Самбо получило временное признание МОК

Текст: Николай Долгополов
Самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Вот как прокомментировал это событие президент Международной федерации самбо Василий Шестаков:

- Сегодня, 30 ноября, сбылась мечта самбистов всего мира - самбо как вид спорта получил временное признание Международного олимпийского комитета.

Долгожданная новость, пришедшая с заседания Исполнительного комитета МОК в Токио, стала настоящим рождественским и новогодним подарком всему самбистскому сообществу. Особенно приятно, что произошло это в год 80-летия самбо, через две недели после дня рождения нашего любимого вида спорта, которое мы торжественно отметили 16 ноября.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В Каспийске открывается XXIV чемпионат Всемирной федерации боевого самбо

Самбо прошло долгий путь к олимпийскому признанию. В первом чемпионате мира по самбо в Тегеране в 1973 году приняли участие спортсмены из 11 стран, в прошлом году на ЧМ в Сочи приехали самбисты из 90 государств с пяти континентов. Самбо развивается в нескольких дисциплинах - спортивное женское, спортивное мужское, боевое, пляжное, демонстрационное и является по-настоящему народным видом спорта, доступным практически любому человеку. А такие звезды самбо как Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов являются кумирами миллионов людей во всем мире.

Сегодня мы сделали большой и, пожалуй, самый трудный шаг. Но впереди еще много работы. Следующий этап - получение постоянного признания МОК и затем - включение в программу Олимпийских игр. Уверен, мы с этим справимся!

Еще раз поздравляю самбистов и болельщиков всего мира. Вместе мы сделали самбо олимпийским!

Самбо войдет в программу Всемирных игр военнослужащих
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