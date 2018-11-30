Самбо получило временное признание МОК

Самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета.

Вот как прокомментировал это событие президент Международной федерации самбо Василий Шестаков:

- Сегодня, 30 ноября, сбылась мечта самбистов всего мира - самбо как вид спорта получил временное признание Международного олимпийского комитета.

Долгожданная новость, пришедшая с заседания Исполнительного комитета МОК в Токио, стала настоящим рождественским и новогодним подарком всему самбистскому сообществу. Особенно приятно, что произошло это в год 80-летия самбо, через две недели после дня рождения нашего любимого вида спорта, которое мы торжественно отметили 16 ноября.

Самбо прошло долгий путь к олимпийскому признанию. В первом чемпионате мира по самбо в Тегеране в 1973 году приняли участие спортсмены из 11 стран, в прошлом году на ЧМ в Сочи приехали самбисты из 90 государств с пяти континентов. Самбо развивается в нескольких дисциплинах - спортивное женское, спортивное мужское, боевое, пляжное, демонстрационное и является по-настоящему народным видом спорта, доступным практически любому человеку. А такие звезды самбо как Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов являются кумирами миллионов людей во всем мире.

Сегодня мы сделали большой и, пожалуй, самый трудный шаг. Но впереди еще много работы. Следующий этап - получение постоянного признания МОК и затем - включение в программу Олимпийских игр. Уверен, мы с этим справимся!

Еще раз поздравляю самбистов и болельщиков всего мира. Вместе мы сделали самбо олимпийским!