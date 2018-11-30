Самолет Меркель экстренно сел в Кельне из-за проблем с электроникой

"Конрад Аднауэр", самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который находился на пути на саммит G20 в Аргентине, был вынужден приземлиться в Кельне из-за технической проблемы, заявила канцелярия немецкого лидера.

"После возникновения технической проблемы правительственный самолет благополучно приземлился в Кельне несколько минут назад", - говорится в сообщении, обнародованном около 22:30 четверга по московскому времени.

Стало известно, что у лайнера, названного так в честь первого послевоенного канцлера ФРГ, возникли проблемы с электроникой и именно поэтому он приземлился в ближайшем немецком аэропорту, сообщает DPA.

По информации этого немецкого агентства, капитан воздушного судна сообщил о неполадках на борту сразу после взлета в 21:30 по московскому времени. Посадка была опасной, так как самолет имел много топлива на борту.

Между тем

Стало известно, что Меркель приняла решение переночевать в Бонне и отправиться в Буэнос-Айрес обычным коммерческим рейсом с транзитной остановкой в Мадриде.

А сам самолет "Конрад Аденауэр", как оказалось, уже имел похожие проблемы в октябре, когда находился в Индонезии, и заставил перемещавшегося на нем министра финансов ФРГ Олафа Шольца вернуться с заседания Международного валютного фонда (МВФ) на коммерческом рейсе.

Тогда мышам и крысам удалось проникнуть в самолет и перегрызть важные электрические кабели.