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Самый дорогой в мире китайский смартфон появился в России

30.11.2018,  
15:55
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

iPhone XS Max стал смартфонов из разряда "для бедных". Даже модель на 512 Гб стоимостью 120 тысяч рублей в официальном магазине. Все дело в том, что российские прилавки начинает покорять новый смартфон из Китая - Huawei Mate 20 RS Porsche Degign.

Смартфон Huawei Mate 20 RS Porsche Design. Фото: Huawei

Стоимость новинки, объединяющей в себе "передовые технологии и материалы", составит 140 тысяч рублей. Ближайший конкурент - это Oppo Find X Lamborghini Edition, который в Россию официально не поставляется, а у серых продавцов стоит 120 тысяч рублей.

По своим характеристикам новый сверхдорогой смартфон схож с вышедшим ранее на рынок Huawei Mate 20 Pro. 6,39-дюймовый дисплей имеет разрешение 3210x1440 пикселей, камера состоит из трех модулей и поддерживает разрешение 40 мегапикселей.

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В качестве процессора Huawei Mate 20 RS Porsche Degign использует топовый чип Huawei Kirin 980, объем оперативной памяти составляет 8 Гб, постоянной - 256 Гб. Старт продаж новинки намечен на 17 декабря, предварительные заказы будут приниматься с 10 по 16 декабря.

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