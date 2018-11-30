Сириец снял на видео ракетную атаку Израиля

Очевидцам удалось снять на видео авиаудар Израиля, который системы ПВО Сирии отразили вечером 29 ноября. На размещенных в Twitter кадрах виден момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты. При этом отчетливо слышны звуки взрывов.

"Наша система ПВО отразила атаку нескольких вражеских целей над районом аль-Кисва", - приводит слова официального представителя армии САР гостелевидение.

Отметим, что мировые СМИ со ссылкой на свои источники поспешили сообщить, что над юго-западными районами столицы Сирии комплексы противовоздушной обороны сбили израильский военный самолет.

Позднее военные еврейского государства опровергли данную информацию. "Сообщения об ущербе израильскому самолету являются ложными", - говорится в распространенном коммюнике.