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30.11.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Скоро на рубль повлияют события, затмевающие даже санкции

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Безусловно, основной темой пятницы будет старт саммита G20 в Буэнос-Айресе. Статус G20 вновь повышается по мере эскалации торговых войн и понимания, что многие страны пойдут на те или иные ответные меры.

Фото: Depositphotos.com
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Основные темы, которые в обязательном порядке будут рассматриваться рыночными аналитиками всех стран под микроскопом - встреча Трампа с Си. Она назначена на 30 ноября и соберет огромную аудиторию удаленных зрителей по всему миру.

Говоря о предстоящей неделе, ее важнейшим событием станет заседание ОПЕК+, которое состоится 6 декабря. Есть предпосылки к тому, что члены картеля могут обсудить возможность дополнительного снижения добычи в 2019 году.

Саудовская Аравия недавно цитировала беспрецедентный рост производства "черного золота" в стране до 10,7 миллиона баррелей в сутки. США рекордно нарастили добычу нефти до 11,45 миллиона баррелей в сутки. Все это указывает на переизбыток предложения.

Если 6 декабря на встрече экспортеров в рамках саммита ОПЕК+ примет решение (явное или скрытое, чтобы не нервировать Трампа) о сокращении добычи в объемах выше миллиона баррелей в сутки, то нефть с большой вероятностью вновь уйдет в рост. Подобный сценарий оказал бы позитивное влияние и на российский рубль.

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Вообще, надо готовиться к тому, что декабрь по ряду причин - обычно не самое лучшее для российской валюты время. Доллар циклически укрепляется на повышении активности онлайн-магазинов в преддверии Нового года.

Наиболее яркий пример - ноябрь и декабрь 2014 года, когда курсы евро и доллара за короткое время набрали инерцию и достигли исторических пиков. Однако в этом году основная интрига состоит не в сезонной цикличности рубля, а в медвежьем тренде в нефти и недавно анонсированных планах ЦБ возобновить скупку долларов на Мосбирже. Эти два фактора настолько существенны, что отчасти затмевают собой даже новые санкции.

Если ЦБ все же не решится возобновлять биржевые покупки валюты для Минфина, то, при условии положительного исхода саммита ОПЕК+, рубль остановит падение и может достаточно существенно укрепиться (до 62-63 за доллар).

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Поскольку в тройке валют рубль-доллар-евро именно европейская пока остается самой слабой из-за продолжения политики "количественного смягчения" Европейского ЦБ, рост рубля против евро может в таком сценарии оказаться более существенным. И отечественная валюта укрепится до 73,20-73,50.

Если же ЦБР продолжит транслировать идею о возобновлении покупок валюты с 15 января, то рубль уже на следующей неделе ускорит падение: люди начнут запасаться впрок наличной валютой. К доллару он может снова упасть до уровня 68-69. Таргет в паре с евро при таком развитии событий - 79,50.

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Скорее всего, решение о покупке валюты Центробанк примет на очередном заседании 14 декабря. Кроме того, в декабре ожидается повышенный объем выплат по внешнему корпоративному долгу, так что спрос на валюту в РФ в декабре в любом случае ожидается высоким.

И даже без участия ЦБ и получения новой порции западных санкций, уже на будущей неделе при таком развитии событий мы могли бы увидеть отметку 67,90 рублей за доллар.

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